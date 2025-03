Stars Shania Twain: Aus diesem traurigen Grund wollte sie früher Bodybuilderin werden

Shania Twain - July 2024 - Famous - BST Hyde Park BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2025, 09:00 Uhr

Die Musikerin gesteht, dass sie sich als Mädchen in vielen Situationen verletzlich und unsicher fühlte.

Shania Twain wollte Bodybuilderin werden, um Männer davon abzuhalten, sie „unangemessen“ zu berühren.

Die kanadische Sängerin war es leid, sich immer wieder in „missbräuchlichen“ Situationen wiederzufinden und unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, während sie aufwuchs. Sie sehnte sich danach, das Bild eines „großen, starken Mannes“ zu verkörpern, damit man sie in Ruhe ließ.

Im Gespräch mit dem ‚Us Weekly‘-Magazin erzählt die Musikerin: „Ich war immer unsicher wegen meines Körpers. Als Frau wurde ich in meiner Jugend so oft unangemessen berührt und war in missbräuchlichen Situationen, in denen man es hasst, eine Frau zu sein. Ich hasste es, ein Mädchen zu sein. Meine Mutter fragte mich: ‚Was willst du werden, wenn du groß bist?‘ und ich sagte: ‚Eine Bodybuilderin.'“ Shania erläutert: „Ich wollte ein großer, starker Mann sein, mit dem sich niemand anlegen würde. Niemand sollte meinen Arm oder meinen Hintern oder sonst etwas berühren, es sei denn, ich war damit einverstanden.“

Die ‚That Don’t Impress Me Much‘-Interpretin fühlte sich als Teenager wegen ihrer Kurven sehr unsicher. „Ich habe mich während meiner gesamten Teenagerzeit versteckt. Ich hasste es, Brüste zu haben, ich hasste es, Hüften zu haben. Ich denke, das lag auch daran, dass viele der Models, die ich als Kind sah, sehr, sehr dünn waren“, gesteht die 59-Jährige. „Das war für mich das Symbol für Eleganz und weibliche Schönheit.“

Auf die Frage, wann sie begann, sich selbst mehr anzunehmen, verrät Shania: „Als ich hinter der Kamera stand und mich mit Kleidung und Mode beschäftigte, dachte ich: ‚Wow, ich bin tatsächlich eine Frau – und vielleicht gefällt mir das sogar.‘ Als ich ‚Man! I Feel Like a Woman!‘ schrieb, war das eine absolute Feier genau dessen.“ Hinter der Kamera habe sie sich stets „stark“ gefühlt. „Ich dachte: ‚Sie können mich nicht anfassen. Ich bin sicher'“, berichtet der Star.