Shania und Davina Geiss bekommen eigenes Reality-Format

Shania, Robert, Carmen und Davina Geiss (v.l.n.r.) im Hafen von Venedig. (tae/spot)

10.09.2021 12:37 Uhr

Die Töchter von Robert und Carmen Geiss, Shania und Davina, sollen bald ihr eigenes Reality-Format bekommen. Ein Spin-off von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" ist bei RTLzwei in Planung.

Gemeinsam mit ihren Eltern Robert (57) und Carmen Geiss (56) werden die Töchter Davina (18) und Shania (17) als Millionärsfamilie regelmäßig von Kameras begleitet. Das erfolgreiche RTLzwei-Format „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ soll nun ein Spin-off bekommen.

Es trägt den Arbeitstitel „Rich Kids of Monaco“ und soll Davina und Shania Geiss in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Die grundsätzlichen Pläne bestätigte Martin Blickhan, Leiter Consumer PR bei RTLzwei, dem Branchendienst „DWDL.de“. Noch sei die Produktion für das neue Format nicht gestartet, man befinde sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium, heißt es. „Die Geissens bereiten uns und ihren Fans seit zehn Jahren jede Menge Freude. Nun öffnen wir die Perspektive und geben den Geschichten rund um die nächste Generation noch mehr Platz“, erklärt Blickhan.

Ausstrahlung frühestens 2022

„Rich Kids of Monaco“ könnte frühestens im kommenden Jahr ausgestrahlt werden. Wie auch schon bei „Die Geissens“ nimmt die Geiss-Familie die Produktion mit ihrer Firma Geiss TV selbst in die Hand.

„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ lief zum ersten Mal 2011 bei RTLzwei. Mittlerweile gibt es 19 Staffeln des erfolgreichen Reality-Formats.