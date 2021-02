Shania und Davina Geiss: Heftiger Zickenkrieg um das größere Zimmer!

22.02.2021 18:11 Uhr

Pfusch und Stress am Bau: Die Baustelle des neuen Geissens-Domizils in Monaco nimmt immer mehr Form an. Doch unter den Töchtern Davina und Shania entfacht ein heftiger Streit.

Die neue Wohnung in Monaco nimmt langsam Form an und so kommen auch die Geiss-Sprösslinge endlich dazu, ihre Zimmer zu gestalten. Zumindest auf dem Papier.

Die Mädels streiten sich

Das artet jedoch regelrechten in einen Zickenkrieg darüber aus, wer das schönere und bessere Zimmer bekommt. Shanias Gemüt erhitzt sich noch weiter, als sie erkennt, dass ein Teil ihres Badezimmers einer Waschküche weichen muss.

Architekt Kurt versucht, die Mädels zu begeistern und deutet auf den Plan: „Schau Davina, eine große Dusche und eine tolle Badewanne!“ Doch Shania will natürlich auch und kontert: „Die kriegt ne Badewanne UND ne Dusche? Krieg ich auch ne Badewanne? Sie ist nie hier und wieso kriegt sie beides?“

Das will sich Davina Geiss nicht gefallen lassen und motzt los: „Was ist los, warum zickst du so rum? Weil ich am Wochenende hier hin komme, oder vielleicht auch mal unter der Woche?!“

„Davina ist schon die größere Zicke!“

Der Architekt, Carmen, Davina und Shania ziehen auf der Baustelle weiter in Shanias Zimmer, um den Plan zu besprechen. Shanias Zimmer wird ein paar Quadratmeter weniger haben als das von Davina, dafür aber einen großen Kleiderschrank.

Das passt den Mädels natürlich nicht und vor allem Shania will ihren Willen durchsetzen. Eine laute Diskussion entfacht unter den Schwestern „Davina ist schon die größere Zicke. Obwohl sie gar nicht mal hier leben wird. Also braucht sie das gar nicht. Abends läuft dann hier die Waschmaschine immer und macht bruuuum bruuuuum!“, motzt Shania.

Carmen Geiss und Robert Geiss sind fassungslos. Wie geht der Streit aus?

Nur Probleme auf der Baustelle

Doch das bleibt nicht das größte Problem auf der Baustelle. Die angelieferten Fenster passen nicht in die dafür vorgesehenen Löcher und die Zeit drängt, denn gleich ist Mittagsruhe und die Arbeiten müssen für zwei Stunden pausieren.

Diese unerwartete Pause wird effektiv genutzt: Davinas kleiner Flitzer muss auf einen LKW aufgeladen werden, damit er nach Saint-Tropez überführt werden und sie ihn dort im Sommer einsetzen kann. Und die anfänglichen Komplikationen an der Fensterfront sind am Nachmittag ebenfalls behoben.

Ende gut alles gut? Das alles und viel mehr heute Abend um 20:15 Uhr bei einer Doppelfolge „Die Geissens“ auf RTLZWEI!