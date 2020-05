Shanina Shaik trägt hier einen Bikini aus Plastikflaschen

Shanina Shaik gehört wohl zu den erfolgreichsten Victoria Secret-Models, die momentan im Gespräch sind. Und auf ihren guten Ruf lässt die bildhübsche Australierin nichts kommen – sie kann nämlich sexy UND umweltbewusst!

Am Donnerstag sonnte sich das Supermodel in einem bunten Batik-Bikini. Daran ließ sie natürlich auch ihre Instagram-Fans teilhaben. Das zweiteilige Set, das sie auf den hotten Fotos trägt stammt von dem australischen Label „VDM“. In dem BH-Oberteil und dem hoch geschnittenen Höschen stellt Shanina ihre schlanke Figur, ihre langen Beine und den trainierten Po gebührend zur Schau .

Möglich durch eine besondere Faser

Ganz ohne Make-up lässt die exotische Schönheit die Sonne auf ihre perfekte Figur strahlen. In ihrer Bildunterschrift enthüllte die 29-Jährige stolz, dass der Bikini vollständig aus recycelten Plastikflaschen hergestellt ist.

Laut der „VDM“-Website werden fünf Plastikflaschen pro Set verarbeitet. Das Ganze ist ausschließlich möglich durch „eine markengeschützte Faser aus recycelten Materialien (einschließlich Plastikflaschen)“.