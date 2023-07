Stars Shanna Moakler über die Beziehung zu ihrem Ex-Partner Travis Barker

Shanna Moakler and Travis Barker - Beachers Comedy Madhouse 2004 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2023, 18:00 Uhr

Travis Barkers Ex-Ehefrau Shanna Moakler enthüllte, dass sie „persönliche Gründe“ dafür habe, die Familie Kardashian nicht zu mögen, wobei sie ihren Ex-Mann, der jetzt mit Kourtney Kardashian verheiratet ist, nicht mehr erkenne.

Die ehemalige Miss USA verriet nicht, warum sie den Kardashian-Klan nicht mag, aber besteht darauf, dass es die Hauptsache sei, wenn sie „gut“ zu ihren Kindern Landon (19) und Alabama (17) seien, die sie mit dem Blink-182-Rocker großzieht.

Moakler verriet in einem Gespräch mit der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘-Zeitung: „Ich habe meine eigenen persönlichen Gründe dafür, warum ich die Kardashians nicht mag, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Aber solange er glücklich ist [und] solange sie gut zu meinen Kindern sind, ist das alles, was mich interessiert.“ Das 48-jährige Model deutete weiterhin an, dass der Travis, mit dem sie zwischen 2004 und 2008 verheiratet war, heute nicht mehr derselbe Mann wie damals sei. „Ich war seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr mit ihm zusammen, aber weißt du was – er gehört nicht mehr zu mir. Er ist nicht mehr die Person, mit der ich zusammen war. Er ist ein völlig anderer Mensch, daher kenne ich ihn im Moment noch nicht einmal wirklich als Mann“, erklärte Shanna. Trotz ihrer Abneigung gegen die Kardashians sei der Star jedoch „sehr glücklich“ für Travis und Kourtney, nachdem das Paar zuvor verkündete, dass sie aktuell ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.