07.11.2020 17:18 Uhr

Shannen Doherty: Pure Lebensfreude mit Freundin Sarah Michelle Gellar

Shannen Doherty und Sarah Michelle Gellar beweisen in einem Video einmal mehr, beste Freundinnen voller Lebensfreude zu sein.

Das Shannen Doherty (49) und Sarah Michelle Gellar (43) ziemlich beste Hollywood-Freundinnen sind, ist eingehend bekannt. Ebenso die tragische Tatsache, dass sich der „Beverly Hills, 90210“-Star im Endstadium ihrer Krebserkrankung befindet und nicht weiß, wie lange er noch zu leben hat. Umso mehr kümmern sich die beiden Frauen darum, dass die gemeinsame Zeit mit so viel Freude und Gelächter wie möglich gefüllt ist. Das machen Doherty und Gellar in einem Video auf Instagram überdeutlich, das vor Lebensfreude nur so sprüht.

Darin stehen sich die beiden auf einer Wiese in Bubble-Anzügen gegenüber, es läuft Duellmusik. Als Gellar und Doherty schließlich aufeinander zulaufen, haut es letztere prompt um. Nachdem sich die „Buffy“-Darstellerin auch noch auf ihre geschlagene Kontrahenten wirft, wird es jedoch dem Hund von Doherty zu bunt. Bowie eilt zur Rettung und zupft beherzt an Gellars Anzug, was die Freundinnen nur noch mehr zum Lachen bringt.

Die Aktion habe Gellar dabei geholfen, mit ihrem Stress umzugehen, schrieb sie auf ihrem Instagram-Account zu dem Clip. Ob sie damit wie so viele andere Stars auf die noch immer nicht geklärte Frage anspielt, wer künftig als US-Präsident im Weißen Haus wohnen wird?

(stk/spot)