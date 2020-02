Shannen Doherty schockt: „Ich habe Krebs im vierten Stadium“

Traurige Nachrichten gibt es von Shannen Doherty, Ex-Star der Kultserie „Beverly Hills, 90210“. Die US-amerikanische Schauspielerin ist wieder an Krebs erkrankt.

Nicht mal drei Jahre nachdem sie einen zwei Jahre langen Kampf gegen den Brustkrebs scheinbar erfolgreich hinter sich ließ, ist der Krebs zurück. Das gestand die 48-Jährige am Dienstag in „Good Morning America“, dem Frühstücksfernsehen des US-Sendernetzwerkes ABC. „Ich habe Krebs im vierten Stadium“, ofenbarte sie in der Show unter Tränen.

Quelle: instagram.com

Doherty kenne die Diagnose seit einem Jahr, wollte dies aber wegen der Dreharbeiten zum Remake von „Beverly Hills, 90210“ nicht verkünden. „Es wird in wenigen Tagen oder einer Woche eh herauskommen, dass ich mich im vierten Krebs-Stadium befinde. Also mein Krebs ist zurück und deshalb bin ich hier. (…) Ich glaube nicht, dass ich es verarbeitet habe. Es ist eine bittere Pille, die ich auf verschiedene Arten zu schlucken habe. Es gibt definitiv Tage, an denen ich denke ‚Warum ich?‘ Und dann wieder: ‚Warum nicht ich? Wer sonst? Wer neben mir verdient das noch?'“

„Es war schockierend“

In dieser Zeit starb auch ihr einstiger Serienkollege Luke Perry im Alter von nur 52 Jahren an einem Schlaganfall. Auch das habe ihr schwer zu schaffen gemacht, erzählte sie weiter. „Es war so seltsam für mich, die Diagnose zu haben und dann gab es jemanden, der anscheinend gesund war und als Erstes geht“, sagte sie. „Es war wirklich schockierend und das mindeste, was ich tun konnte, um ihn zu ehren, war diese Serie.“

Seit 2011 ist Doherty mit dem Fotografen Kurt Iswarienko verheiratet. 2015 war bei ihr erstmals Krebs diagnostiziert worden.

Die Bestimmung eines Krebsstadiums beurteilt den Krankheitsverlauf und die Schwere der Erkrankung. Stadien mit hohen Zahlen bedeuten, dass der Krebs bereits in andere Bereiche gestreut hat.