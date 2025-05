Stars Sharna Burgess will noch ein Baby mit Brian Austin Green

Sharna Burgess and Brian Austin Green - 2024 Pencils of Promise (PoP) Gala: Dreams Fulfilled - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2025, 09:00 Uhr

Die Profitänzerin hat noch nicht genug: Sie will erneut schwanger werden.

Sharna Burgess möchte ein weiteres Baby bekommen.

Die australische Profitänzerin hat bereits einen zweijährigen Sohn namens Zane mit ihrem Verlobten Brian Austin Green. Nun hat Sharna verraten, dass sie sich wünscht, noch ein weiteres Kind mit dem ‚Beverly Hills, 90210‘-Schauspieler zu bekommen.

„Ich will das auf jeden Fall noch einmal erleben. Dieses Jahr ist verrückt, aber ich sage jetzt einfach mal, dass wir hoffentlich vielleicht Ende nächsten Jahres über eine Schwangerschaft nachdenken“, plauderte sie im Podcast ‚Money Rehab‘ aus.

Tatsächlich hofft Sharna, eher früher als später wieder schwanger zu werden. Der TV-Star teilte mit: „Auch wenn meine Eizellen in Ordnung sind und die Medizin großartig ist – ich möchte so jung wie möglich dabei sein.“

Brian hat außerdem die Söhne Noah (12), Bodhi (11) und Journey (8) mit seiner Ex-Frau Megan Fox sowie Kassius (23) mit Vanessa Marcil. Sharna hat jedoch verraten, dass sie eine künstliche Befruchtung (IVF) in Erwägung zieht, um gezielt ein Mädchen zu bekommen. „Ich glaube, wir werden eine Geschlechtsauswahl machen und IVF nutzen, denn [Brian] hat bisher fünf Jungs – wer will da schon das Risiko eingehen?“, erklärte sie.

Zuvor hatte die 39-Jährige zugegeben, dass Brian sich zwar einer Vasektomie unterzogen hat, das Paar jedoch grundsätzlich offen für ein weiteres Kind ist. Sharna – die vor allem durch ihre Auftritte in der Tanz-Show ‚Dancing with the Stars‘ bekannt ist – sagte im Podcast ‚Oldish‘: „Wenn wir den Raum und die Möglichkeit dazu haben – würden wir das wollen? Ich auf jeden Fall. Aber wir haben vier kleine Kinder im Haus und das Leben ist sehr, sehr hektisch. Aber ich liebe das Muttersein sehr und wir sprechen oft darüber, weil ich das Gefühl habe, dass es meine Berufung ist.“