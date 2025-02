Ex-"Bachelorette" gibt Statement ab Sharon Battiste und ihr Freund Jan haben sich erneut getrennt

Sharon Battiste und Jan Hoffmann haben sich getrennt. (hub/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 07:11 Uhr

Das Liebescomeback hat nicht geklappt: Ex-"Bachelorette" Sharon Battiste und ihr Freund Jan Hoffmann gehen getrennte Wege, wie der TV-Star auf Instagram verriet.

Sharon Battiste (33) und ihr Freund Jan Hoffmann haben sich erneut getrennt. In einer Instagram-Story schrieb die 33-Jährige: "In den vergangenen Tagen und Wochen habe ich viele Nachrichten von euch erhalten, die Jan und mich betreffen." Sie fügte dann hinzu: "Wir sind kein Paar mehr."

Diese Entscheidung sei alles andere als leicht gewesen "und ist für uns beide sehr emotional". Weiter heißt es von Battiste: "Ich bin sehr dankbar, dass wir ein Stück unseres Lebens geteilt haben. Immer respektvoll und wertschätzend im Miteinander mit vielen schönen Momenten und Erinnerungen." Weitere Details wolle sie nicht teilen, erklärte sie außerdem.

Sie feierten im Sommer ein Liebescomeback

Im vergangenen August hatten Sharon Battiste und Jan Hoffmann ein Liebescomeback gefeiert. Nach der Trennung im Frühling zuvor hatte das Paar, das sich in der RTL-Show "Die Bachelorette" 2022 kennengelernt hatte, wieder zusammengefunden, wie sie damals in einer Instagram-Story bekannt gaben.

Die erste Trennung hatten sie nach etwa zwei Jahren Beziehung verkündet. Im Mai 2024 schrieb Battiste in den sozialen Medien: "Ihr Lieben, es gibt Momente im Leben, die uns zutiefst berühren und uns dazu zwingen, schwierige Entscheidungen zu treffen." In dem Post hieß es von der ehemaligen "Let's Dance"-Kandidatin weiter: "Mit einem schweren, aber dennoch entschlossenen Herzen" möchten Jan Hoffmann und sie mitteilen, "dass wir uns entschieden haben, getrennte Wege zu gehen". Diese Entscheidung sei nicht über Nacht getroffen worden. Obwohl sie gemeinsam viele schöne Momente geteilt haben, sei dies das Ergebnis "von vielen Gesprächen, Tränen und dem Ringen um das, was für uns beide am besten ist".

Sharon Battiste, die zuvor schon in der Serie "Köln 50667" zu sehen war, suchte 2022 als "Bachelorette" ihren Traummann im TV. Mit Gewinner Jan Hoffmann, der auch den ersten Kuss der Staffel bekommen hatte, teilte sie anschließend ihr Liebesglück auch regelmäßig in den sozialen Medien.