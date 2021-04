Sharon Osbourne verteidigt Piers Morgan nach Attacke auf Meghan Markle

Sharon Osbourne sieht sich nicht als Rassistin und verteidigt Piers Morgan

17.04.2021 21:18 Uhr

Sharon Osbourne hält an ihrer Meinung fest, keine rassistischen Aussagen getroffen zu haben und prangert ihre ehemaligen „The Talk“ -Kollegen an, während sie ihren Freund Piers Morgan weiterhin verteidigt.

Während ihres Auftritts am Freitagabend in HBOs „Real Time with Bill Maher“ sagte die 68-Jährige, sie sei „wütend und“ verletzt „darüber, als Rassistin für ihre Unterstützung zu Morgan eingestuft zu werden und zusätzlich sehr „enttäuscht“ von den erhobenen Anschuldigungen ihrer früheren Co-Hosts. „Ich bin in meinem Leben schon vieles genannt wurden und ich bin es gewohnt, auf bestimmte Art bezeichnet zu werden, aber eine Rassistin lasse ich mich nicht nennen „, so Sharon Osbourne zu Maher.

Vorwürfe von allen Seiten

Sie bestritt auch Leah Reminis Behauptung, sie habe die CBS-Nachrichtenfrau Julie Chen „Schlitzauge“ genannt und US-Schauspielerin Sara Gilbert als „Pu**y-Leckerin“ bezeichnet. Auch die Behauptung von Schauspielerin Holly Robinson Peetes, Osbourne halte sie für „zu ghetto“, um die Show gemeinsam zu moderieren, dementierte sie. Es seien „verärgerte Damen“ und derlei vulgäre Ausdrücke seien „noch nicht mal in ihrem Wortschatz“.

Verständnis für die Queen

Während Moderator Maher einbrachte, dass die britische Monarchie möglicherweise rassistische Tendenzen haben könnte, fügte die frühere Talkmasterin hinzu, sie glaube, dass jeder, der sich der königlichen Familie anschließt, wahrscheinlich einen nicht ganz so warmherzige Aufnahme erhalten hätte. „Die Königin stammt aus einer anderen Generation“, so die Frau von Rocker Ozzy Osbourne. „Sie sind notorisch nicht einfühlsam. Ich verstehe es wegen ihres Alters. Sie stammt aus einer anderen Generation. “

Prinz Harry sei „Aushängeschild für weiße Privilegien“

Osbourne würde eher Prinz Harrys eigene Gefühle in Bezug auf Rasse und Privilegien in Frage zu stellen. „Weißt du, warum sie von weißen Privilegien sprechen? Weißt du, es ist Harry. Er steht genau dafür. Er ist das Aushängeschild“, beharrte sie. „Er sitzt da und sagt, Papa hätte das Band zwischen ihnen durchtrennt, er hätte keine Verdienste mehr und er spielt damit herum“.

Sie fügte hinzu: „Dafür kann man kein Mitgefühl empfinden. Du bist ein gesunder, aufgeweckter, gebildeter junger Mann. Sie können doch tun, was Sie wollen. Dein Leben ist dein eigenes.“

Zweifel an Markles Aussagen seien „kein Rassismus“

Osbourne musste die Show „The Talk“ Anfang März verlassen, da sie Moderator Piers Morgan verteidigt hatte, nachdem er seine eigene Show wegen Kommentare über Meghan Markle verlassen hatte. Die Ehefrau von Ozzy Osbourne sagte, sie verstehe nicht, was „an dem, was er gesagt hat, rassistisch sein soll“.

Sie habe immer noch das Gefühl, dass weder sie noch Morgan etwas falsch gemacht hätten, außer Zweifel an Markles Aussagen während ihres Interviews mit Oprah Winfrey auszudrücken. „Mit jemandem nicht einverstanden zu sein, macht dich in meinen Augen nicht zu einem Rassisten“.