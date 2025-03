Stars Sharon Stone hat eine Unterwäscheklausel in ihren Verträgen

02.03.2025

Die 66-jährige Schauspielerin musste eine besondere Klausel in ihre Verträge einfügen, nachdem ihre Unterwäsche verkauft worden war.

Sharon Stone behält nach den Dreharbeiten grundsätzlich ihre Filmkostüme, nachdem einst ihre Unterhose verkauft worden war.

Die 66-jährige Schauspielerin hat eine besondere Klausel in ihre Verträge einfügen lassen, der zufolge sie die gesamte Kleidung, die ihre Rolle im Film trägt, behalten darf. Diese Regelung hatte Stone eingeführt, nachdem ein Mitglied des Filmteams ihre Höschen zu Geld gemacht hatte. Über den Vorfall berichtet die Filmikone im Interview mit dem Magazin ‚Sunday Times Style‘: „Nachdem ich in den 1980ern einen Fernsehfilm gedreht hatte, verkauften sie meine Garderobe im Studio zu Discountpreisen, um ihr Geld zurückzubekommen. Und sie verkauften meine Unterhosen. Es war mir so peinlich und unangenehm dass die Crew-Typen in meiner Unterwäsche herumwühlten, dass ich mir dachte: Nie wieder. Deshalb steht in meinen Verträgen, dass ich all die Klamotten aus meinen Filmen behalte, sofern sie nicht vom Studio ausgeliehen wurden.“

Während der Großteil von Susans Kleidungsstücken sicher verstaut ist, zieht die Hollywoodikone zumindest die Schuhe aus ihren Filmen regelmäßig an. Dazu verrät sie: „Ich habe das weiße Minikleid aus ‚Basic Instinct‘ in einem Safe, aber ich habe eine Menge Schuhe aus diesem Film immer noch in meinem Schrank.“