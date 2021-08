Sharon Stone trauert um ihren 11 Monate alten Neffen

Sharon Stone gab den Tod ihres Neffen via Instagram bekannt. (dr/spot)

31.08.2021 06:47 Uhr

Der Hollywoodstar Sharon Stone trauert um seinen 11 Monate alten Neffen River. Das Baby verstarb nach einem "totalen Organversagen". Das gab die Schauspielerin nun in einem Instagram-Post bekannt.

Seit Tagen bangte die US-Schauspielerin Sharon Stone (63) um das Leben ihres Neffen. Jetzt ist es traurige Gewissheit: River ist im Alter von nur elf Monaten verstorben. Das teilte Stone selbst via Instagram mit. Bereits am vergangenen Freitag veröffentlichte sie ein dramatisches Bild des Sohnes ihres Bruders Patrick Stone und dessen Frau Tasha aus dem Krankenbett. Ihr Patensohn sei mit totalem Organversagen in seinem Kinderbettchen entdeckt worden, schrieb Stone dazu.

In ihrem neuesten Post teilte sie zur Todesmeldung ihres Neffen ein kurzes Video mit Aufnahmen des im September 2020 zur Welt gekommenen Babys. Unterlegt sind die Bilder mit dem Song „Tears In Heaven“ von Eric Clapton (76), der das Lied einst seinem 1991 im Alter von vier Jahren verstorbenen Sohn widmete.

Ihre Kolleginnen fühlen mit Sharon Stone

Prominente Follower von Sharon Stone kommentierten unterdessen bereits die schreckliche Nachricht des Todes von River. So schrieb unter anderem Schauspiel-Kollegin Hilary Swank (47), dass sie für die gesamte Familie Stone bete. Naomi Watts (52) schickte „all ihre Liebe und Stärke an dich und die Familie“ und Selma Blair (49) schrieb einfach nur kurz: „Es tut mir sehr leid. Oh mein Gott.“