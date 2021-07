Sharon Stone zieht im eisblauen Tüllkleid alle Blicke auf sich

Schauspielerin Sharon Stone strahlt auf den Filmfestspielen in Cannes. (amw/spot)

15.07.2021 11:24 Uhr

Bei den Filmfestspielen in Cannes zieht Schauspielerin Sharon Stone alle Blicke auf sich: In einem atemberaubenden Tüllkleid schreitet sie über den roten Teppich.

Schauspielerin Sharon Stone (63) stand am Mittwoch (14. Juli) bei den 75. Filmfestspielen von Cannes im Mittelpunkt. Die 63-Jährige erschien zur Filmpremiere von „The Story of My Wife“ in einem eisblauen Tüllkleid und stahl damit allen die Show. Die schulterfreie Robe von Dolce & Gabbana bestach durch 3D-Blumenapplikationen und einer langen Schleppe.

Sharon Stone schwärmt vom Kleid

Ihre kurzen, blonden Haare hatte Sharon Stone im lässigen Undone-Look gestylt. Auffällige Diamantohrringe rundenten das Outfit ab. Beim Make-up setzte die Schauspielerin auf jede Menge Eyeliner und roséfarbenen Lippenstift. „Das ist, woraus Träume gemacht sind“, schrieb Stone auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie in der Traumrobe über den roten Teppich schreitet.