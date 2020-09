Sharon Stones Schwester hat ihre Covid-19-Erkrankung überstanden

01.09.2020 15:28 Uhr

Die Schwester von Sharon Stone hat den Kampf gegen ihre Covid-19-Erkrankung gewonnen. Sie sei nach der Corona-Infektion erstmals negativ getestet worden.

Mitte August hatte Sharon Stone (62, „Basic Instinct“) öffentlich gemacht, dass ihre Schwester Kelly und deren Ehemann Bruce sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Nun kann die Schauspielerin aufatmen. Wie Stone bei Twitter schreibt, seien die beiden nach ihrer Covid-19-Erkrankung erstmals negativ getestet worden.

My sister @kellystonesingr & her husband finally tested Covid negative today for the 1st time. Your love, support & rampant discord made changes in policy. You were heard. ????

& no the governor didn’t return my call nor get tests for those 600 front line Montana medical workers.

— Sharon Stone (@sharonstone) August 31, 2020