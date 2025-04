Film Shawn Levy: Stolz, dass er Ryan Goslings ‚Star Wars‘-Nachrichten geheim gehalten hat

Bang Showbiz | 28.04.2025, 12:00 Uhr

Shawn Levy ist „stolz“, dass er es geschafft hat, Ryan Goslings Casting in ‚Star Wars‘ so lange geheim zu halten.

Die beiden arbeiten gemeinsam an einem neuen eigenständigen Film namens ‚Star Wars: Starfighter‘, der fünf Jahre nach ‚Der Aufstieg Skywalkers‘ aus dem Jahr 2019 spielt. Der Streifen soll am 28. Mai 2027 in die Kinos kommen und Levy hat nun zugegeben, dass er durch seine frühere Arbeit an der Netflix-Serie ‚Stranger Things‘ gelernt hat, „den Mund zu halten“, um Spoiler zu vermeiden.

Levy erzählte jetzt gegenüber ‚Variety‘: „‚Stranger Things‘ hat mich gelehrt, den Mund zu halten. Dafür bin ich wirklich dankbar, denn ich habe die Neuigkeiten über Ryan Gosling und den Titel und das Veröffentlichungsdatum meines ‚Star Wars‘-Films lange Zeit verdammt geheim gehalten. Ich bin ziemlich stolz auf mich und ‚Stranger Things‘ dankbar, dass sie mich dazu gebracht haben, den Mund zu halten.“

Levy kam bei der ersten Staffel als ausführender Produzent zu ‚Stranger Things‘ hinzu und führte bei Episoden der dritten und vierten Staffel auch Regie. Seit 2022 arbeitet der Filmemacher mit Lucasfilm an seinem ‚Star Wars‘-Projekt. Details zu den Charakteren und der Handlung sind noch nicht bekannt, aber letztes Jahr bestand Levy darauf, dass er nicht plane, seine Arbeit mit anderen Filmen oder TV-Serien der langjährigen Serie in Verbindung zu bringen. Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ sagte er: „Ich würde sagen, dass die Erfahrung, diese Geschichte zu schreiben, mich gezwungen hat, über diese Frage nachzudenken. Weil es nur eine begrenzte Anzahl von Malen gibt, in denen ‚Star Wars‘-Filme denselben Abschnitt der Zeitleiste erneut besuchen können, und das hat mich wirklich gezwungen, weil ich keinen ‚Star Wars‘-Film machen möchte, der für andere redundant ist, und ich bin auch nicht daran interessiert, einen zu machen, der einem anderen Film dienen muss.“