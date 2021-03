Shawn Mendes‘ Auto wurde bei einem Überfall geklaut

Shawn Mendes Auto wurde bei einem Überfall geklaut

29.03.2021 11:25 Uhr

Shawn Mendes Auto wurde gestohlen. Der Sänger und seine Freundin Camila Cabello wurden Opfer eines Überfalls. Die beiden Musiker waren in ihrem Haus in Los Angeles, als in eben dieses eingebrochen wurde

Bei Shawn Mendes (22) und seiner Partnerin Camila Cabello (24) wurde eingebrochen. Wie „TMZ“ berichtet hat, ergriffen die Täter ziemlich schnell wieder die Flucht, allerdings stahlen sie vorher den Autoschlüssel zu Shawns Mercedes SUV, mit dem die dann auch flüchteten.

Sind die Täter weiterhin auf der Flucht?

Zur zeit ist noch unklar, ob die Polizei die Einbrecher und Autodiebe bereits erwischt hat. Unterdessen gab Shawn, der seit zwei Jahren mit Camila liiert ist, zuvor zu, dass es fünf Jahre dauerte, bis er erkannte, dass er in sie verliebt war.

Als Shawn einen Clip aus einem gemeinsamen Interview des Paares im Jahr 2015 sah, Jahre bevor sie zum Paar wurden, sagte er: „Es ist wirklich schwer, das wieder anzusehen. Daran erinnere ich mich. Ich habe nicht einmal akzeptiert, dass ich völlig in sie verliebt war. Drei Jahre später habe ich es endlich zugegeben und weitere zwei Jahre danach habe ich beschlossen, etwas deswegen zu unternehmen.“

(Bang)