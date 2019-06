Shawn Mendes & Camila Cabello: Ihr Kuss lässt das Netz ausrasten

Mittwoch, 19. Juni 2019 14:46 Uhr

Shawn Mendes und Camila Cabello kollaborieren und teasen ein heißes Musikvideo an. Der kanadische Beau teilte einen 21-sekündigen Teaser der Promo des Duetss am Dienstag (18. Juni) auf Instagram, der das Duo dabei zeigt, wie es ein Liebespaar verkörpert und so aussieht, als ob es kurz davor ist, sich zu küssen.

Die beiden Musiker spielen ein Paar, das sich in einem Diner trifft, in dem Camilas Alter Ego arbeitet und in einem pinken Kleid hinter der Bar steht. Die ‚Havana‘-Interpretin teilte einen Teil des Videos auf ihrem Profil, in dem sie beim Kellnern zu sehen ist und mit dem ‚In My Blood‘-Sänger Blicke austauscht.

Sie haben Großes vor

Das Duo ist in dem Musikvideo kurz davor, sich zu küssen, der Kuss wird jedoch nicht gezeigt und auch der Titel des Duetts der beiden Stars ist noch nicht bekannt. Die Kollaboration, die der Nachfolger des ‚I Know What You Did Last Summer‘-Tracks von 2015 ist, ist auf Shawns ‚Handwritten‘-LP vertreten. Die Brünette ist mit dem britischen Dating-Guru Matthew Hussey zusammen und arbeitete vor kurzem mit Mark Ronson auf ‚Find U Again‘ auf seiner ‚Late Night Feelings‘-LP zusammen. Aktuell arbeiten sie jeweils an neuer Musik.

Quelle: instagram.com

Dabei ist das ehemalige ‚Fifth Harmony‚-Mitglied ist eifrig dabei, an dem Nachfolger seines Soloalbums von 2018 zu arbeiten, während der erfolgreiche Songschreiber Shawn, die Musik für sein viertes Studioalbum schreibt, das am Ende diesen Jahres erscheint und der Nachfolger der gleichnamigen LP aus dem letzten Jahr ist.