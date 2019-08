Shawn Mendes: Der begehrteste Mädchen-Schwarm der Welt hat Geburtstag

Donnerstag, 8. August 2019 20:35 Uhr

Eine steile Karriere: Auf YouTube hat er seine ersten Coversongs veröffentlicht, noch als Teenager landete Shawn Mendes mit seinem Debütalbum auf Platz eins der US-Charts.

Was für eine verrückte Geschichte. Ein Fan von Shawn Mendes hat mit Hilfe von Photoshop ein Schmetterlings-Tattoo auf den linken Arm des Sängers gezaubert und bei Twitter gepostet. Und aus der Simulation wurde Wirklichkeit, berichtet „Popsugar“. Dem Teenie-Schwarm hat das Tattoo so gefallen, dass er es sich tatsächlich hat nachstechen lassen. Und so fliegt jetzt ein Schmetterling mit Shwan Mendes von Erfolg zu Erfolg.

Mit seiner aktuellen Hit-Single „Señorita“ schwimmt Shawn Mendes, der heute 21 Jahre alt wird, momentan sehr erfolgreich auf der Latin-Welle mit. Unterstützung hat er dabei von Camila Cabello bekommen, die diese Welle mit „Havana“ selbst kräftig mit angeschoben hat.

Gerüchte um Camila Caballo

Mit dem Song haben die beiden auch Chancen bei den MTV Video Music Awards in der Kategorie „Beste Kollaboration“. Insgesamt kommt Shwan Mendes auf fünf Nominierungen, darunter auch „Künstler des Jahres“.

Und was geht da mit Camila Cabello? Die beiden werden seit einiger Zeit immer häufiger miteinander gesehen. Es sieht alles danach aus, als sei da mehr, als nur ein gemeinsamer Song. „Mein Leben ist ein Traum“, twitterte Shawn Mendes vor kurzem. Aber das war nicht immer so.

Als er als Teenager einen seiner ersten Coversongs auf YouTube veröffentlicht hatte, schrie ihm auf der Highschool eine Gruppe von Jungen nach: „Sing für mich Shawn, sing für mich“, schrieb der Sänger kürzlich auf Instagram.

Er habe sich damals wie ein Witz gefühlt, „als wäre das, was ich tat, einfach dumm und falsch“. Und deshalb hat er für jeden, der unter einer ähnlichen Situation leidet, einen ganz persönlichen Rat: „Ich möchte, dass du weißt, dass, egal wie alt du bist, egal wer du bist, egal woher du kommst…. du verdienst es, deinem Herzen zu folgen.“

Von wegen der neue Justin Bieber

Und Shawn Mendes hat sich, unterstützt von seiner Familie und seinen Freunden, nicht beirren lassen – und ist seinem Herzen gefolgt. Im Alter von 15 Jahren wurde er von einer Plattenfirma entdeckt und lässt seitdem weltweit Mädchenherzen höherschlagen. Gleich mit seinem Debütalbum schaffte er es auf Platz eins der US-Charts – da war er noch nicht einmal volljährig.

Zu Beginn seiner Karriere wurde der Kanadier schnell als neuer Justin Bieber abgestempelt, die Zeiten sind allerdings mittlerweile vorbei. 2018 hat Shawn Mendes bereits sein drittes Album veröffentlicht, das den Musiker musikalisch reifer und variantenreicher zeigt. Auch persönlicher ist er geworden: Er hat sich von den reinen Herz-Schmerz-Themen verabschiedet und singt jetzt auch über Panikattacken und Angstzustände.

Und mit seiner Karriere geht es weiter steil bergauf, an der Spitze des Empire State Building ist Shawn Mendes bereits angekommen. Zu seinem Song „If I Can’t Have You“ zeigte das berühmte New Yorker Gebäude im Mai eine Lightshow. Mit der Aktion wurde die Wohltätigkeitsorganisation Robin Hood unterstützt, für die Mendes zeitgleich ein Benefizkonzert gegeben hat. (Wolfgang Marx, dpa)