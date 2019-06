Shawn Mendes: „Ich habe mich verarscht gefühlt“

Montag, 24. Juni 2019 22:43 Uhr

Der kanadische Popstar Shawn Mendes wurde aufgrund seines musikalischen Talents fies gemobbt, als er ein Teenager war. Heute ist der ‚Stitches‘-Sänger ein weltbekannter Star, doch in seiner Jugend wurde er für seine Leidenschaft verspottet.

Auf Instagram teilte der 20-Jährige eine lange Nachricht, in der einen Blick zurück auf seine schwierige Schulzeit wirft. „Ich denke gerade an die Zeit, als ich in der neunten Klasse war. An den Tag, nachdem ich eines meiner ersten Cover 2014 auf Youtube hochgeladen hatte. Als ich in der Schule direkt in eine Gruppe älterer Typen reinrannte, die riefen ‚Sing für mich, Shawn, sing für mich!‘ Auf eine Art und Weise, durch die ich mich wirklich schrecklich gefühlt habe“, berichtet der Kanadier. „Ich habe mich verarscht gefühlt, als ob das, was ich tat, dumm und falsch war.”

Glücklicherweise fand Shawn wertvolle Unterstützung von Seiten seiner Freunde und Eltern.

Eine Message nicht nur für Teenager

„Egal was war, sie ließen nie zu, dass ich damit aufhörte, das zu tun, was ich liebte, nur weil jemand anders dachte, es sei dumm. Es ist kein Witz für mich. Jemanden ein schlechtes Gefühl dabei zu geben, das zu tun, was man liebt… Jede einzelne Person verdient es, das zu tun, wodurch sie sich lebendig fühlt“, erklärt Shawn. Seine Botschaft richte sich jedoch nicht nur an Teenager, stellt der Musiker klar: „Ich schreibe dies nicht nur für 15-Jährige, die Angst haben, ihrem Herzen zu folgen wegen dem, was Leute sagen könnten, sondern auch für 50-Jährige, die möglicherweise exakt das gleiche erleben.”