Shay Mitchell ärgert sich über ihre geschwollenen Monster-Füße

Mittwoch, 10. Juli 2019 22:39 Uhr

Shay Mitchells Füße schwollen an und waren doppelt so groß, als sie es sonst sind. Die 32-jährige Schauspielerin, die mit ihrem ersten Kind schwanger ist, das sie von ihrem langjährigen Freund Matte Babel bekommt, fragte auf ihrem Instagram-Account nach Rat, nachdem ihre Füße anschwollen – sie trug nämlich High Heels für ein Fotoshooting in einem Club in Spanien.

In einem Video zeigte sie ihre Füße und erklärte: „Okay, entweder hat Alana meine Schuhe zu fest zugemacht oder ich bin gerade ein Mitglied der Crew der geschwollenen Füße geworden.“ Die brünette Schönheit fragte ihre Follower dann in einer Umfrage, ob diese denken, dass die Schwellungen ein Symptom ihrer Schwangerschaft sind oder ob ihr Stylist ihre Schuhe zu eng band.

Quelle: instagram.com

Es wird ein Mädchen

Die Beauty hat gerade erst enthüllt, dass sie und ihr Liebster ein Mädchen bekommen, nachdem das Geschlecht auf bizarre Art und Weise bekannt wurde. Bei bei dem pinke und blaue Power Rangers eine Rolle spielten. Jedoch fand es der ‚Pretty Little Liars‚-Star schwierig, seine Schwangerschaft geheim zu halten. Shays Freund ist davon begeistert, wie seine Liebste mit ihrer Schwangerschaft umgeht und meinte, dass sie sehr stark sei, weil sie diese so gut meistere.