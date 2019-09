Shay Mitchell: Baby-Party mit Strippern

Shay Mitchell (32) wählte eine ungewöhnliche Location für ihre Baby-Party: Die Magic Men Live Show!

Es sind nur noch wenige Tage, bis Shay Mitchell ihre kleine Tochter endlich in den Armen halten darf. Aber bevor das Mama- Leben beginnt, gönnte sich die „Pretty Little Liars“-Darstellerin noch eine echte Sause. Gemeinsam mit ihren Freundinnen besuchte sie die Männer-Stripshow „Magic Men“ in Hollywood.

Und weil die Schauspielerin ein echter Star ist, dürfte sie sich selbstverständlich in den „Hot Seat“ setzten und einen heißen Lapdance genießen. Dank ihrer YouTube-Videoreihe „Almost Ready“ konnten all ihre Fans hautnah mit dabei sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Magic Men Live! (@magicmenlive) am Sep 13, 2019 um 7:17 PDT

Volle Vorfreude & Angst

In der neuen Episode von „Almost Ready“ geht es aber nicht nur um Shays sexy Baby-Party, sondern auch um die gemischten Gefühle kurz vor der Geburt. Die Schauspielerin, die 2018 eine tragische Fehlgeburt erlitt, ist voller Vorfreude für ihr Baby sowie gleichzeitig ängstlich, wenn es um die Geburt selbst geht. Auch ein kurzer Besuch bei ihrer Mutter in Vancouver kann ihre Angst nicht lindern.

Wann der genaue Geburtstermin ist, verriet die Kanadierin, die zweifelsohne zu den schönsten Schwangeren 2019 gezählt werden darf, noch nicht. In einem Live-Stream Mitte August sagte sie lediglich, dass ihr Baby-Girl vom Sternzeichen Waage sein wird, also irgendwann zwischen dem 23. September und 23. Oktober geboren werden wird.

Wenn man sich die zierliche Schauspielerin so anschaut, könnte man allerdings meinen, dass sie jede Sekunde platzen könnte.

Baby-Party im Stripklub: Must Have oder ein No-Go? Must Have! Nooooooooooooooooooo-Go Abstimmen Must Have! 0%, 0 votes Nooooooooooooooooooo-Go 0%, 0 votes View questions