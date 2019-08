Shay Mitchell: Darum hielt sie Schwangerschaft so lange geheim

Shay Mitchell erwartet die Geburt ihrer Tochter Anfang Oktober. Der Partner des ‚Pretty Little Liars‚-Stars Matte Babel enthüllte, dass die kleine Tochter der beiden im Herbst das Licht der Welt erblicken wird. In ‚Live Q&A‘ wurde das Paar gefragt, wann der errechnete Geburtstermin sei und Matte gab Anfang Oktober an. Shay verriet daraufhin: „Matte kann es kaum erwarten, dass sie kommt und das Sternzeichen Waage hat.“

Quelle: instagram.com

Er erklärte dies auf ihrem YouTube-Kanal und fügte hinzu: „Ich will auf jeden Fall, dass sie Waage ist. Dann bin ich zwar als Mann den Frauen zahlenmäßig unterlegen, aber wir wären uns in Bezug auf unsere Persönlichkeiten sehr ähnlich.” Shay verkündete erstmals in einem Post auf Instagram und einem langen YouTube-Video, dass sie schwanger ist. Sie erklärte auch, warum sie sich entschieden hatte, die Schwangerschaft geheim zu halten, bis sie über dem sechsten Monat ist.

Ein süßes Geheimnis

Die 32-Jährige erklärte: „Wenn man im Rampenlicht steht, gibt es manche Dinge, die man lieber geheim hält, bis man für sie bereit ist. Das war für mich das Schwierigste, ich habe mich sehr darauf gefreut, meine Schwangerschaft nicht mehr verstecken zu müssen […].“ Matte veröffentlichte auf Instagram einen Post, in dem er angab, Shay werde eine unglaubliche Mutter sein und zu beobachten, wie sie und ihr Baby sich verändern, sei für ihn das Schönste überhaupt.