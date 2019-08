Shay Mitchell: Darum muss sie jetzt Windeln tragen

Donnerstag, 1. August 2019 20:09 Uhr

Shay Mitchell trägt während ihrer Schwangerschaft im Bett Windeln. Die 32-jährige Schauspielerin ist mit ihrem ersten Kind von ihrem Ehemann Matte Babel schwanger und erklärte, dass sie nicht wusste, dass man so viel „pinkeln kann“, wie sie es während ihrer Schwangerschaft tut.

Da sie so oft auf die Toilette muss, trägt sie nun sogar Windeln für Erwachsene, damit sie nachts nicht ständig aufstehen muss. In einer neuen Folge ihrer YouTube-Show ‚Almost Ready‘ verriet sie: „Wollt ihr etwas sehen? Ganz ehrlich Leute, ich wusste nicht, dass jemand so viel pinkeln kann, wie man es tut, wenn man schwanger ist. Ich schwöre zu Gott, in einer halben Stunde ging ich bestimmt ungefähr 22 Mal aufs Klo, bis zu dem Punkt, dass ich mir dachte, ich trage ver***mte Windeln.“

Quelle: instagram.com

„Ich pinkelte mich ein“

Die zukünftige Mutter erlebte bereits einige Missgeschicke wegen ihrer Blase, ist jedoch nicht zurückhaltend, wenn es darum geht, diese mit der Welt zu teilen. Sie fügte hinzu: „Das Set war etwas entfernt. Die Toiletten waren weit weg. Ich pinkelte mich ein. […] Aber ich tue es, weißt du? Ich muss viel zu oft pinkeln. Ich habe mich damit abgefunden.“ Die Beauty lässt sich von ihrer Schwangerschaft jedoch von nichts abhalten und erklärte, dass sie ihr Leben so lebt, wie sie es vor ihrer Schwangerschaft tat.