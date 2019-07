Shay Mitchell: „Ich esse hier für fünf!“

Mittwoch, 3. Juli 2019 23:20 Uhr

Shay Mitchell macht Witze über ihren Heißhunger während der Schwangerschaft. Die ‚Pretty Little Liars‚-Darstellerin ist gerade im sechsten Monat mit ihrem ersten Kind schwanger und freut sich schon riesig mit ihrem Freund Matte Babel auf den Nachwuchs.

Momentan scheint die Schauspielerin jedoch vor allem mit Essen beschäftigt zu sein, wenn man ihre Instagram-Stories der letzten Tage so ansieht. So teilte die hübsche Brünette am Dienstag (2. Juli) einige Clips, auf denen sie genüsslich zahlreiche Gerichte wie Hummer und ein cremiges Schokoladendessert herunterschlang.

„Alles was ich brauche…“

Unter ein Video schrieb sie dann: „Ich esse hier für Fünf… das ist das beste Essen überhaupt.“ Tags zuvor postete sie bereits ein Video mit einem Tisch voller Teller, auf denen sich Tomaten, Basilikum, Schinken und ein Melonensalat befanden und schrieb dazu: „Alles was ich brauche…“ Letzte Woche erst gab die 32-Jährige die freudige Nachricht auf Instagram bekannt.

In einem dazugehörigen Video sprach sie davon, wie schwierig es gewesen sei, die Schwangerschaft so lange geheim zu halten: „Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann möchtest du einige Dinge geheim halten, so lange bis du bereit bist. Das war für mich das schwerste. Es wird richtig Spaß machen und unglaublich werden, wenn ich es nicht mehr verstecken muss. Ich wollte auf Social Media nicht so früh damit rausrücken. Ich werde nun aber sehr glücklich sein, wenn es bekannt wird. Ich kann jetzt schwanger sein, ohne meinen Bauch einziehen zu müssen.“