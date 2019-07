Shay Mitchell spricht erstmals über ihre Fehlgeburt

Donnerstag, 18. Juli 2019 11:05 Uhr

Shay Mitchells Fehlgeburt kam für sie „aus heiterem Himmel“. Der ‚Pretty Little Liars‚-Star, der mit seinem Freund Matte Babel Nachwuchs erwartet, war am Boden zerstört, als er zuvor ein Baby innerhalb der vierzehnten Schwangerschaftswoche verlor.

Deshalb behielt Mitchell ihre aktuelle Schwangerschaft für längere Zeit geheim, wie sie in einer Folge ihrer YouTube-Serie offenbarte. Darin sagt sie: „Ich entschied mich dazu, mit der Bekanntgabe zu warten, wegen des ersten Mals. Es lief nicht so, wie ich gehofft hatte, und es war extrem schwierig. Beim ersten Mal, als ich letztes Jahr schwanger war, hatten Matt und ich es nicht geplant, es passierte und wir waren deswegen sehr aufgeregt. Ich war in der vierzehnten Woche zu dem Zeitpunkt, ich hatte keine Ahnung von der Prozentzahl der Fehlgeburten. Als es passierte, traf es mich einfach wie aus heiterem Himmel.“

Quelle: instagram.com

„Das war für mich das Härteste“

Der Star verriet auch, dass es „hart“ für ihn gewesen war, die Schwangerschaft geheim zu halten. „Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann gibt es da einige Dinge, die du einfach geheim halten willst, bis du dich bereit fühlst“, erklärte Mitchell. „Das war für mich das Härteste. Es wird sehr spaßig und großartig sein, wenn ich nicht mehr versuche, es zu verstecken. Ich wollte es nicht so früh in den sozialen Netzwerken bekanntgeben. Ich werde so glücklich sein, wenn das rauskommt. Ich kann schwanger sein und nicht mehr meinen Bauch einziehen.“

Shay gab vergangenen Monat bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Auf Instagram schrieb die Schauspielerin damals witzelnd: „Bedeutet das, dass es mir jetzt erlaubt ist, die ganze Zeit auf der Spur für Carsharer zu fahren?“