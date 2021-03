„Shazam!“-Fortsetzung: Helen Mirren zeigt sich von ihrer bösen Seite

Helen Mirren bei einem Auftritt in Los Angeles (hub/spot)

24.03.2021 08:12 Uhr

Helen Mirren wird in "Shazam! Fury of the Gods" zu sehen sein. Sie schlüpft in die Rolle der bösartigen Hespera, berichten US-Medien.

Helen Mirren (75, „Die Queen“) schlüpft in eine neue Rolle: Sie soll die bösartige Hespera, eine Tochter von Atlas, in „Shazam! Fury of the Gods“ spielen. Der Film ist die Fortsetzung von „Shazam!“ aus dem Jahr 2019. Neben Mirren sind Zachary Levi (40), Asher Angel (18) und Rachel Zegler (19) mit dabei.

Das Team aus dem ersten „Shazam!“-Film ist auch für Teil zwei verantwortlich. David F. Sandberg (40) führt Regie nach einem Drehbuch von Henry Gayden (41), Peter Safran (55) produziert. Mirren und Zegler werden US-Medienberichten zufolge in dem Streifen Schwestern spielen, die möglicherweise gemeinsam in böser Absicht unterwegs sind. Zachary Levi wird erneut die Erwachsenenversion des Teenagers Billy Batson (Asher Angel) darstellen, der sich in einen Superhelden verwandelt. Der Film soll im Juni 2023 in die Kinos kommen.