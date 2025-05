Stars She Will Survive! Gloria Gaynor betont, dass sie keine Feministin ist

Gloria Gaynor at the NTAs January 2016 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2025, 14:00 Uhr

Die 81-jährige Musiklegende will sich keinesfalls mit Feminismus in Verbindung bringen lassen.

Gloria Gaynor stellt klar, dass sie keine Feministin ist.

Die 81-jährige Disco-Legende schrieb mit ihrer Hymne ‚I Will Survive‘ Musikgeschichte. In einem neuen Interview betonte die Sängerin jetzt, dass sie Männer liebe und erklärte, dass es ein großes Missverständnis sei, sie als musikalische Vorreiterin des Feminismus zu betrachten. In der ’60 Seconds‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚Metro‘ steht zu lesen: „Die Leute sagen zu mir: ‚Da du ja Feministin bist…‘ Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich liebe Männer. Ich bin mit fünf Brüdern aufgewachsen und ich liebe Männer. Ich liebe Männer, die wissen, wer sie sind und stark genug sind ihren Platz einzunehmen, aber auch stark genug, um die Stärken einer Frau anzuerkennen und die ihr erlauben diese Stärken zu nutzen, die realisieren, dass Frauen Partnerinnen und keine Gegnerinnen sind.“

Ihre Dokumentation ‚Gloria Gaynor: I Will Survive‘ aus dem Jahr 2003 sei Gaynors Weg gewesen, die letzten zehn Jahre ihres Lebens Revue passieren zu lassen und sich ihren Fans von ihrer wahren Seite zu zeigen. „Es ist irgendwie ein Auswuchs aus dem Song ‚I Will Survive‘, denn man kann Leute zum Abendessen einladen und wundervolle Gerichte servieren, aber ich frage mich, wie viele sie wunderten: Wurde das im Supermarkt gekauft? Kommt es aus einem Restaurant? Oder hast du es selbst gemacht?“, erklärt sie ihre Motivation hinter der Doku.