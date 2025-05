Film Shia LaBeouf: Rolle in ‚God of the Rodeo‘

Shia LaBeouf - Aug 22 - Frame YouTube BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 14:00 Uhr

Der Star wird in dem neuen Krimi mitspielen.

Shia LaBeouf wird im neuen Krimi ‚God of the Rodeo‘ mitspielen.

Der 38-jährige ‚Transformers‘-Schauspieler wird die Hauptrolle in Rosalind Ross‘ neuem Thriller übernehmen.

Der Film basiert auf den Berichten von Daniel Bergner aus dem tödlichsten Gefängnis des amerikanischen Südens. ‚God of the Rodeo‘ spielt im Jahr 1967 in den rauen Verhältnissen des Angola-Gefängnisses in Louisiana und erzählt die Geschichte von Buckkey, einem abgebrühten Häftling, der durch die unerwartete Chance des ersten Häftlingsrodeos des Gefängnisses Hoffnung auf Wiedergutmachung entdeckt. Während Buckkey und seine Mithäftlinge für ihre vielleicht letzte Chance auf Würde trainieren, erkennen sie jedoch, dass das Rodeo kein heroischer Wettkampf, sondern ein brutales Spektakel ist. Das Rodeo entwickelt sich zu einem erbitterten Überlebenskampf, getarnt als Sport. Ross wird nicht nur die Regie bei ‚God of the Rodeo‘ übernehmen, sondern auch das Drehbuch für das Projekt schreiben. Unterdessen werden Sir Ridley Scott und Michael Pruss den Film über Scott Free Films produzieren, in Zusammenarbeit mit Giannina Scott unter ihrem Cara Films-Banner.