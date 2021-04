Shirin David erklärt Kindern, was eine Hoe ist!

14.04.2021 17:55 Uhr

Shirin David war beim Format "Kinder fragen Rapper" bei "Late Night Berlin" zu Gast und stand zwei Kindern Rede und Antwort. Wie immer nehmen die Kids kein Blatt vor den Mund.

Das Format „Kinder fragen Rapper“ ist sehr beliebt und schon einige Größen der Musikbranche mussten sich den bohrenden Fragen der Kids stellen, so z.B. schon Sido oder Capital Bra.

„Ihre beste Freundin heißt Gucci!“

Kein Wunder, dass das Format so gut ankommt, denn Kinder sind schließlich dafür bekannt, brutal ehrlich zu sein und frei von der Leber zu reden. Auch die beiden Kids Pauline und Romeo sind ziemlich neugierig.

In einer neuen Ausgabe ist Shirin David zu Gast und die kleine Pauline moderiert die blonde Rapperin so an: „Shirin David ist die berühmteste Rapperin in Deutschland, sie tanzt gerne mit ihren Freundinnen in ihrem bunten Kinderzimmer. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann heißt ihre beste Freundin Gucci und ihr bester Freund Louis oder so!“ Passgenau beschrieben!

Was ist eine Hoe?

Für Shirins Verhältnisse schon fast züchtig, trägt sie einen khakifarbenen Zweiteiler aus Leggings mit Schlag und einem Oberteil mit einem Turtleneck. Die Haare hat sie brav zurückgesteckt und sogar auf ein grelles Make-up verzichtet.

Shirin wirkt schon fast schüchtern und gibt zu: „Ich bin sehr aufgeregt!“ Das sollte sie auch sein, denn die Kinder preschen direkt vor. Sie wollen wissen: Was ist eine Hoe? Schließlich nutzt Shirin dieses Wort in ihren Songs sehr häufig.

Pauline will auch auf eine Shirin-Party

Man merkt, bei der Antwort muss Shirin erst einmal kurz überlegen und erklärt dann zaghaft: „Das sind Frauen, die meistens sehr selbstbestimmt leben. Also egal in welcher Richtung. Und wir Frauen, die eine Hoe genannt werden, nehmen uns den Begriff zurück und machen daraus etwas positives und sagen ‚Hoes up, G’s down“, also die ganzen Gangster sollen sich mal ein bisschen hinsetzen und jetzt sind wir dran!“

Die kleine Pauline schlägt dann vor, mal in das Musikvideo von eben besagten „Hoes up, G’s down“ rein zu schauen. Darin feiert Shirin eine wilde Gartenparty mit vielen Mädels in knappen Bikinis. Pauline scheint beeindruckt und fragt: „Sieht cool aus, kann ich auch mal zu einer Party kommen!“

Eine Uhr für 47.000 Euro

Schnell Themenwechsel! Nun will Pauline wissen, was sich Shirin schon alles gegönnt hat und fragt nach dem teuersten, was sie je gekauft hat. Es ist eine Uhr und Romeo fragt: „War die teurer als 20 Euro?“

Shirin gibt etwas kleinlaut zu: „47.000 Euro!“ Pauline will es jetzt genau wissen und fragt berechtigterweise: „Was kann diese Uhr denn?“ Immerhin ein stolzer Preis! Da muss auch die Rapperin feststellen, dass ihr Protz-Teil für diesen exorbitanten Preis eigentlich nichts auf dem Kasten hat: „Die Uhr kann glitzern, ganz schön aussehen und die Uhrzeit zeigen!“

