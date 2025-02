Zweites Nummer-eins-Album Shirin David erklimmt mit „Schlau aber blond“ die Spitze der Charts

Shirin David kann sich über ihr zweites Nummer-eins-Album freuen. (lau/spot)

SpotOn News | 21.02.2025, 16:33 Uhr

Shirin David dominiert mit ihrem neuen Studioalbum die Deutschen Charts. Aus dem Stand schafft es "Schlau aber blond" an die Spitze der Hitliste.

Shirin David (29) hat einen Lauf. Nachdem ihre Single "Bauch Beine Po" zuletzt zum offiziellen Sommerhit 2024 gekürt wurde, hat ihr nunmehr drittes Studioalbum "Schlau aber blond" die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erklommen. Es ist das zweite Nummer-eins-Album für die erfolgreiche Rapperin.

Schon ihr Debüt-Studioalbum "Supersize" schaffte es 2019 an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts. Auch "Bitches brauchen Rap" von 2021 konnte sich in den Top Drei platzieren. Im April wird die Rapperin auch auf Arena-Tournee gehen und ihren neuen Langspieler unter das Volk bringen.

Hinter David gibt es ebenfalls einen Neueinsteiger in den Offiziellen Deutschen Album-Charts. Die ikonische Hamburger Band Tocotronic belegt mit "Golden Years" Platz zwei. Zum elften Mal können Dirk von Lowtzow (53) und Co. zudem ein Album in den Top Ten platzieren.

Faschingsstimmung in den Single-Charts

Roland Kaiser (72) mit "Marathon" liegt auf Platz drei der Album-Charts, Sabrina Carpenters (25) Deluxe-Edition von "Short N' Sweet" reiht sich dahinter ein. Rapper Kendrick Lamar (37) komplettiert mit "GNX" die ersten fünf Plätze.

In den Deutschen Single-Charts kommt langsam aber sicher Faschingsstimmung auf. Der Party-Hit "Wackelkontakt" von Oimara (33) liegt hier an der Spitze, gefolgt von "Tau mich auf" von Rapper Zartmann und "APT" von Blackpink-Sängerin Rosé (28) und Bruno Mars (39). Die etablierten US-Künstler Kendrick Lamar mit "Not Like Us" und wiederum Bruno Mars mit seinem Duett "Die With A Smile" mit Lady Gaga (38) komplettieren die ersten fünf Plätze.