Shirin David: „Ich wundere mich, wenn ich mal keinen Hate abbekomme“

Seit rund fünf Jahren ist Shirin David (24) als YouTuberin und Influencerin erfolgreich, schaffte nun Anfang des Jahres endgültig den Sprung zur ernst zunehmenden Künstlerin. Anders als ihre Influencer-Kolleginnen hat Shirin noch nie mit lockenden Rabattcodes und Abnehm-Shakes um sich geworfen.

Auch wenn dementsprechende Angebote selbstverständlich auch auf Shirin Davids Tisch lagen, lehnte sie die immer ab. Doch gegenüber dem der deutschen Ausgabe des Magazins „Vogue“ sagt sie, dass sie sich bewusst dagegen entschieden hatte:

Quelle: instagram.com

„Und ich verzichte deswegen auf viele Sachen, auf viele Möglichkeiten, auf viele Angebote, auf viel Geld. Ich wollte mich nie verbrennen mit irgendwelchen Sponsor-Deals. Ich würde niemals Leuten erzählen, dass man von irgendeinem Tee einen flachen Bauch bekommt. Für andere mag das der richtige Weg sein – meine Vision ist hingegen langfristiger angelegt.“

„Twitter-Reaktionen waren das Schlimmste“

Nicht nur mit ihrer Musik polarisiert Shirin, auch mit ihrer Optik eckt sie an. Nicht allen gefällt, wie sich die gebürtige Hamburgerin stylt: „Mittlerweile wundere ich mich schon, wenn ich mal für etwas keinen Hate abbekomme. Wenn dem mal so ist, mache ich mir fast Sorgen! (lacht)“

Sie erklärt weiter: „Vielleicht haben sich die Leute an meinen Look auch mittlerweile mehr gewöhnt. Vor ein paar Jahren gab es meinen Frauentyp in der deutschen Öffentlichkeit ja so gut wie gar nicht – Full-Face-Make-Up, Fake Lashes und so weiter. Dass Leute von mir schockiert waren, kannte ich aber damals auch schon aus der Schule. Ich glaube, was mich am meisten abgehärtet hat, war „DSDS“.“

Auch wenn Shirin selbstbewusst ist, liest sie die Kommentare bei Instagram und Twitter und diese hinterlassen auch bei ihr manchmal ein komisches Gefühl: „Die Twitter-Reaktionen waren das Schlimmste – unaussprechlich, die Kommentare dort.“

Shirin Davids Debütalbum „Supersize“ erscheint am 20. September.