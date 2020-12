15.12.2020 20:15 Uhr

Shirin David mit neuer Musik: Fans sind ganz aus dem Häuschen!

Erst vor einigen Tagen kündigte die Rap-Queen Shirin David neue Musik und exklusive Bars an aus ihrer selbst ernannten Playboy Mansion. Jetzt war endlich so weit. Shirin veröffentlicht ein neues Video

Das Warten hat ein Ende. Die Künstlerin Shirin David (25) postet ihr versprochenes Rap-Video (wir berichteten). Die 25-Jährige bekommt von allen Seiten positive Resonanz. Fans und Rap-Kollegen überschütten Shirin mit Lob, für ihre neu erschienenen „Babsi Bars“.

Ihr Video ist online

Lange ließ Shirin mit neuen „Babsi Bars“ auf sich warten. Jetzt war es so weit. In ihrem kürzlich veröffentlichten Video ist Shirin in einem engen Tanktop und Baggy Jeans zu sehen. Sie steht in ihrem Wohnzimmer, das sie selbst Playboy Mansion nennt. Eine Minute geht Shirins Musikvideo. Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen und kommentieren wie wild: „Einfach jeder Satz hat Bedeutung.“ Oder: „Du hast einfach alles und jeden auseinander genommen.“

Fans sind ganz aus dem Häuschen

Mit soviel Liebe und netten Worte, hätte wohl auch Rap-Queen Shirin David nicht gerechnet. Vor allem ihre ausdrucksstarken Lines überzeugen die Fans und Rap-Kollegen. In ihren einminütigen Video rappt die 25-Jährige unter anderem: „Kontrollier das Game wie Alisha Lehmann beim Fußballspiel. Alles an mir duftet nach Erfolg, deshalb der Douglas Deal. Bitch, ich kann im Mainstream noch auf sexy was dazuverdien’n.“

Was hat Shirin mit Alisha Lehmann zutun?

Die Schweizer Fußballerin Alisha Lehmann und Rapperin Shirin David haben eigentlich keine Gemeinsamkeit, außer ihre hohe Anzahl an Followern auf Instagram. Alisha folgen 1,4 Millionen Menschen, während Shirin 5,4 Millionen folgen. Seit der Veröffentlichung von Shirins Video am Sonntag sind die zwei Frauen für immer miteinander verbunden. Denn neben anderen erfolgreichen Frauen wie Barbra Streisand und Prinzessin Diana vergleicht sich die 25-Jährige auch mit der Profi-Fußballerin. Alisha feiert Shirins Video, das sie sogar auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht.

Sie schreibt ihre Texte nicht selbst

Shirin David ist einiger der wenigen Künstler, die öffentlich zugibt, dass sie ihre Text nicht selbst schreibt. Immer wieder musste sich Shirin deshalb Vorwürfe anhören. Die Rap-Queen machte daraus nie ein Geheimnis, denn sie will das Ghostwriter mehr Anerkennung für ihre Arbeit bekommen. Auf ein Kommentar eines Users antwortet Shirin: „90 Prozent der Deutschrap wird von diversen, nicen Ghostwritern geschrieben die ihren Credit verdient haben.“

Sie ist Platz 1 in den YouTube Trends

Für Shirin könnte es gerade nicht besser laufen. Ihr neu gepostetes Video hat bereits über 1,3 Millionen Aufrufe und ist auf Platz eins in den YouTube Trends. Die Künstlerin ist seit ihrem ersten veröffentlichten Song nicht mehr wegzudenken aus der Deutschrap-Szene. Obwohl viele sie am Anfang ihrer Musikkarriere nicht ernst genommen haben, konnte Shirin allen Kritikern zeigen, was sie drauf hat. Wir sind gespannt, ob die Rapperin in nächster Zeit noch mehr Mega-Hits veröffentlichen wird.

(TSK)