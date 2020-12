10.12.2020 13:00 Uhr

Shirin David: Neue Musik und neue Nase

Fans der Rap-Queen Shirin David warten seit Mai 2020 auf neue Musik. Jetzt soll es endlich so weit sein. Mit ihrem neusten Post macht Shirin ihren Fans Hoffnung.

Shirin David (25) hat vor kurzem fast alle Fotos auf ihrem Instagram-Kanal gelöscht. Auf den übrig gebliebenen Fotos ist von der alten Shirin nicht mehr viel zu sehen. Fans spekulieren schon lange über eine mögliche Schönheitsoperation. Nach einer kurzen Social-Media Pause gibt Shirin jetzt ein Lebenszeichen mit gleich zwei Erneuerungen.

Zeigt sie hier ihre neue Nase?

Hat sich Shirin ein zweites Mal die Nase verschönern lassen? In letzter Zeit zeigte sich Shirin ausschließlich mit Nasentapes. Für die User ein eindeutiger Beweis, dass sich die Beauty ein weiteres Mal unters Messer gelegt hat. Jetzt veröffentlicht Shirin ihr erstes Foto ohne Tapes und präsentiert ganz stolz ihr spitzes Näschen. Man sieht wirklich einen deutlichen Unterschied zu vorher. Positiv oder negativ? Das bleibt die Frage…

Shirin kündigt neue Musik an

Die 25-Jährige präsentiert uns aber nicht nur ihre neue Nase. Stolz verrät die Rap-Queen auf ihrem Instagram-Account, dass sich ihre Fans schon in wenigen Tagen auf neue Musik freuen dürfen. Bereits am Sonntag sollen brandneue „babsi bars“ aus Shirins selbst ernannter „Playboy Mansion“ veröffentlicht werden.

PA Sports ist heimlicher Shirin-Fan

Unter dem Post tummeln sich die erfreuten Kommentare. Auch von Kollegen: So kommentiert Rapper PA Sports den Instagram-Post: „Shirin David kommt mit Bars um die Ecke. Genauso lieb ich das. Mehr Inhalt, weniger fast food … 2021 wird guuuut.“ Es hört sich an, als wäre der Rapper ein großer Fan der Künstlerin. Die Rap-Queen fragt ihn sofort, ob sie am Sonntag gemeinsam auf ihre Bars reagieren sollen. Klingt schon fast nach einem Date.

Galerie

Könnte es ein neues Feature geben?

Ihre Fans dürfen sich aber nicht nur auf neue Musik freuen, vielleicht gibt es bald eine Zusammenarbeit zwischen Shirin und dem Rapper PA Sports. Er supportet die 25-Jährige in seiner aktuellen Instagram-Story. Bislang gibt es keine Bestätigung für ein mögliches Feature. Wir sind trotzdem gespannt, ob wir uns schon bald auf ein dieses Mega-Duo freuen können. (TSK)