05.10.2020 18:00 Uhr

Shirin David: So sieht sie ungeschminkt und ohne Perücke aus!

Die Deutsch-Rapperin Shirin David zeigt sich selten mal ungeschminkt und ungestylt. Aber wieso eigentlich? Shirin fällt nämlich eigentlich ganz klassisch in den Bereich Naturschönheit, wie alte Fotos beweisen.

Shirin David (25) liebt aufwändige Looks und ein perfektes Make-up. Ihr Perücken-Sortiment ist riesig und besteht aus allen möglichen Farben, Schnitten und Längen. Doch die Rap-Queen kann auch anders: Denn manchmal zeigt sich Shirin David in einem ganz neuen Look: ungeschminkt und wunderschön. Ihren Fans gefällt’s und uns auch!

Die 25-Jährige sieht auf diesem Foto mal ganz anders aus. Keine XXL-Lashes, keine Foundation oder nachgezeichnete Augenbrauen. Nur die natürliche Shirin – oder ist sie auf diesem Foto eher ihr Alter Ego Barbara? So heißt die hübsche YouTuberin nämlich mit bürgerlichem Namen: Barbara Shirin Davidavicius. Schon öfter sagte sie, dass sie zur Hälfte Shirin und zur anderen Hälfte aus Barbara bestehe. Doch die Kunstfigur Shirin übernimmt den größten Teil ihrer Persönlichkeit.

Sie liebt es, sich zu verwandeln

Immer gleich aussehen? Für Shirin der absolute Horror. Die schöne Rapperin liebt es, mit ihrem äußeren Erscheinungsbild zu experimentieren. 2017 konnten Millionen DSDS-Zuschauer die 25-Jährige in der Jury neben Dieter Bohlen, Scooter-Frontmann H. P. Baxxter und Michelle in der Jury sitzen sehen. Für viele Fans war nur Shirin der Grund, bei der RTL Casting-Show einzuschalten. Sie begeisterte ihre Fans mit immer neuen Looks, ihre Haarfarbe und Frisur änderte sich in jeder Sendung. Ob blond, pink oder braun: Der gebürtigen Hamburgerin steht einfach alles.

Ihre Perücken haben ein eigenes YouTube-Video

Shirin David eröffnet ihr Perücken-Video in einer lässigen Camouflage Jogginghose und einem frechen blonden Kurzhaarschnitt. Insgesamt acht Perücken stellt uns die gebürtige Hamburgerin ausführlich vor und die haben alle ihre eigenen Namen: „Svetlana, Beyonce, Die Natürliche, Erdbeerlilly, Sheynika, Die Schande, Balayage.“ Aha! Eine ganze Menge Kunsthaar hat sich mit der Zeit bei der 25-Jährigen gesammelt. Sie selbst sagt: „Ich habe so viele Perücken, dass ich gar nicht mehr weiß wann ich sie anhatte.“

Shirin kann auch ungeschminkt und wunderschön

So natürlich wie auf diesem Bild bekommen wir die Rapp-Queen nicht oft zu sehen. LEIDER! Denn wir finden der Natural-Look steht ihr super. Shirin scheint sich geschminkt trotzdem viel wohler zu fühlen und das ist ja die Hauptsache! Trotzdem würden wir uns über mehr solcher Fotos freuen.

Shirins neue Augenbrauen

Auch beim Thema Augenbraue liebt Shirin die Veränderung. Mal trägt sie schmalen Strich, doch in letzter Zeit immer öfter buschige XL-Braue. Sie kann sich einfach nicht entscheiden. Auf ihren alten Instagram-Fotos sieht man die Blondine nur mit sehr schmal geschminkten Augenbrauen, doch seit einiger Zeit zeigt sich die 25-Jährige auf Instagram immer öfter mit vollen Busch-Brauen. Wir fragen uns, wie Shirin den Look ihrer Augenbrauen so schnell verändern konnte. Eifert sie hier dem ehemaligen DSDS-Sternchen Kim Gloss (28) nach? Die 28-Jährige hatte die Schnauze voll von ihren schmalen Augenbrauen und hat sich deswegen vor ein paar Jahren Extra-Haarwurzeln in ihre Augenbrauen transplantieren lassen.

Aktuell postet Shirin jedenfalls vermehrt die Variante XXL-Braue…