16.12.2020 21:30 Uhr

Shirin David teilt aus: Das sagt die Rapperin zur Ghostwriting-Lüge

Seit Beginn ihrer Musikkarriere hat Shirin David mit Vorurteilen und Vorwürfen zu kämpfen: Ihr Körper, die Auswahl ihrer Kleidung, ihre Beauty-Eingriffe. Statt die Künstlerin für ihre Erfolge zu feiern, haben die Kritiker immer wieder etwas auszusetzen. Die neuste Anschuldigung? Shirin würdigt ihre Ghostwriter nicht angemessen. Jetzt bezieht die 25-Jährige selbst Stellung.

Vor wenigen Tagen veröffentlicht Shirin David (25) auf YouTube die „Babsi Bars“. Seitdem wird gegen die Musikerin scharf geschossen. Der Grund? Der Text soll nicht von ihr stammen und zudem soll die Sängerin ihre Writer unsagbar schlecht behandeln und ausbeuten.

Was die Kritiker bei ihren Vorwürfen scheinbar kurzfristig vergessen: Shirin David ist die erste deutsche Künstlerin, die seit Beginn ihrer Musikkarriere keinen Hehl daraus macht, beim Schreiben ihrer Songs auf Unterstützung zu setzen. Mehr noch, die Rapperin gibt ihren Ghostwritern sogar öffentlich und ganz transparent Credits. Jetzt äußert sich Shirin selbst zu den Vorwürfen und teilt dabei ordentlich aus.

Shirin: „Geisteskranke Vorwürfe“

Auf Instagram holt Shirin zu einem Rundumschlag aus: „Es sind sehr unschöne und sehr geisteskranke Vorwürfe, die da wieder vor mir stehen“, eröffnet sie sie ihr Statement. Für die Ghostwriter-Unterstellungen findet die sexy Blondine ganz klare Worte: „Das ist der Vorwurf, wo ich mir so dachte: jetzt wird’s persönlich – ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ob ich vielleicht den Schuss nicht gehört hab (…) In wie vielen Posts von mir steht Produzent, Writer, wer wurde alles markiert unter meinem Post? Wer war die erste in Deutschland, die öffentlich gemacht hat, dass sie Ghostwriter nutzt und wer ihre Texte schreibt? Wer? Oh mein Gott, das war ja Shirin David!“ Fehlende Transparenz kann man der Sängerin also durchaus nicht vorwerfen. Auch die Gema-Ausschüttung ihres ersten Albums „Supersize“ wanderte nicht etwa in die eigene Tasche, sondern in die, des Ghostwriters, wie sie in ihrem Statement offenbart.

„Deswegen lasse ich mich nicht verarschen“

Schon seit Beginn ihrer Karriere hat Shirin immer und immer wieder mit Vorwürfen und Vorurteilen zu kämpfen: „Ich verstehe es, da kommt einfach eine YouTuberin, die sieht so aus wie sie aussieht und ist einfach erfolgreich in einer neuen Branche, die einfach so anti das ist, wofür ich stehe, aber deswegen lasse ich mich nicht verarschen oder mir solche Vorwürfe anhören, die einfach gelogen sind!“ Was viele vergessen: Shirin hat tatsächlich mehr zu bieten als „einen dummen Reim auf Balenciaga“, denn die Erfolge, die sie feiert, sprechen für sich: Ein Nummer-1-Album, neun Top-10-Hits, über 5 Millionen Instagram-Follower, ein fetter Douglas-Deal, sie schaffte es sogar auf die „Forbes 30 under 30“-Liste. Meilensteine, von denen einige ihrer männlichen Kollegen nur träumen können.

Fehlender Respekt

Ihr selbstbewusstes Auftreten und ihr wahnsinniger Erfolg in der Männerdomäne Deutschrap ist für einige Menschen scheinbar ein großes Problem. Das wird auch bei den aktuellen Vorwürfen deutlich, denn neben Shirin setzen auch etliche andere Künstler der Szene auf die Skills von talentierten Ghostwritern. Die 25-Jährige ist jedoch die einzige, die transparent damit umgeht: „Vor den Babsi Bars wurde immer darüber diskutiert wie ich aussehe und wie ich mich anziehe und was ich für Werte vertrete und jetzt auf einmal geht es um Ghostwriter, über die ich seit dem Anfang meiner Musikkarriere spreche. Wann fragt ihr andere große Rapper, männliche Rapper, nach ihren Ghostwritern, wie viel sie ihnen bezahlt haben und warum es immer noch Rapper gibt, die ihren Writern keinen einzigen Cent bezahlt haben, keine Gema-Rechte gegeben haben und warum diese Frage immer nur und immer, immer wieder nur bei mir landet?“, fragt Shirin zurecht.

Galerie

Slutshaming im Deutschrap

Dass es im Deutschrap noch immer ein massives Problem mit erfolgreichen Female Artists gibt, thematisiert Shirin nicht nur in ihrem neuen Song, auch in ihrem Statement auf Instagram macht sie ihren Kritikern eine klare Ansage: „Seid wenigstens PC (political correctness), hört auf, Frauen zu slutshamen, hört mich auf zu bodyshamen und hört auf sexistische Sachen von euch zu geben, weil Sis, wir haben das Jahr 2020!“ Um es mit Shirins Worten zu sagen: Periodt! (AB)