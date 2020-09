22.09.2020 11:30 Uhr

Shirin David: Was ist mit ihren Augenbrauen los?

Rapperin Shirin David sorgt immer wieder für wilde Spekulationen rund um ihr Äußeres. Aktuell fragt sich ihre Community: Was ist mit Shirins Augenbrauen los?

Shirin David (25) überrascht ihre Fans immer wieder mit neuen Looks. An einem Tag trägt sie die Haare lang und dunkel, am nächsten Tag wieder blond und lockig. Was ihr Aussehen betrifft, experimentiert die Rap-Queen sehr gerne. Ein Dauerbrenner bei ihr: die Augenbrauen.

Mal trägt sie schmalen Strich, doch in letzter Zeit immer öfter buschige XL-Braue. Die Frage ist: angemalt oder anders gelöst?

Aktuell ist Shirin auf die Braue gekommen

Die super erfolgreiche Sängerin repostete kürzlich in ihrer Instagram-Story ein Vorher-Nachher Foto ihrer Augenbrauen. Ihre Fans wurden auf die Verwandlung aufmerksam und schnitten eine lustige Collage zusammen. Mit dem Bild spielen sie auf das Album „Supersize“ der 25-Jährigen an. Ihre Augenbrauen haben sich auf dem neu aufgetauchten Foto auch ganz schön vergrößert.

Dünne Augenbrauen oder doch lieber breite buschige Brauen? Shirin kann sich offensichtlich nicht zwischen diesen zwei Looks entscheiden. Auf ihren alten Instagram-Fotos sieht man die Blondine nur mit sehr schmal geschminkten Augenbrauen, doch seit einiger Zeit zeigt sich die 25-Jährige auf Instagram immer öfter mit vollen Busch-Brauen.

Transplantation oder einfach tätowiert?

Wir fragen uns, wie Shirin den Look ihrer Augenbrauen so schnell verändern konnte. Eifert sie hier dem ehemaligen DSDS-Sternchen Kim Gloss (28) nach? Die 28-Jährige hatte die Schnauze voll von ihren schmalen Augenbrauen und hat sich deswegen vor ein paar Jahren Extra-Haarwurzeln in ihre Augenbrauen transplantieren lassen.

Da die Rap-Queen längere Zeit nichts auf ihrem Social-Media Profil gepostet hat, könnte das vielleicht ein Zeichen dafür sein, dass sich die 25-Jährige in dieser Zeit auch einer Haartransplantation unterzogen hat. Schließlich dauert es seine Zeit, bis der Eingriff vollständig abgeheilt ist. Shirin könnte sich aber auch für eine natürlichere Variante entschieden haben. Wie zum Beispiel Microblading oder Permanent Make-Up. Doch was stimmt wirklich? Die 21-Jährige hat den Beitrag zwar gerepostet, aber weiter äußert sie sich nicht zum Brauen-Thema. Ihr neuster Post zeigt die Beauty aber mit voller XXL-Braue…

Nicht ihre erste kosmetische Veränderung

Es ist nicht Shirins erste äußerliche Veränderung. In einem YouTube-Video erzählt die Beauty, wie teuer ihre unzähligen Schönheits-Operationen waren. Bis zu 75.000 Euro soll die erfolgreiche Rapperin bereits in ihr Äußeres investiert haben. Mit dabei waren: eine Brust-Op, ein Brazilian Butt-Lift, eine Nasen-OP sowie Shirins Lippen. Inzwischen hat sie das entsprechende Video gelöscht. Es existiert nur noch das Youtube-Video, in dem die 25-Jährige über ihre Nasen-OP berichtet.

Zu ihrem Brazilian Butt-Lift und ihren Lippen hat sich Shirin bis jetzt noch nicht geäußert, aber es ist auf Vorher-Nachher-Fotos kaum zu übersehen. Einige Fans spekulieren auch über einen sogenannten „Brow-Lift“ auch genannt Fox-Eyes, dies wurde bislang aber nur gemutmaßt. Wenn man bei dem Instagram-Account der Rap-Queen ganz nach unten scrollt, sieht man die junge Shirin noch ganz natürlich…

Brauen waren schon immer ein Thema für Shirin

Shirin David liebt zwar auffälliges Make-Up, hat aber auch kein Problem damit, sich ab und zu „oben ohne“ zu zeigen. Ungeschminkt sieht die YouTube-Beauty nämlich auch extrem attraktiv aus. In einem Ihrer Videos stellt sie jedoch klar: „Wie viel Make-Up ich in mein Gesicht klatsche, ist immer noch meine Sache. Jeder sollte das für sich selbst entscheiden.“

Absolut richtig. Allerdings hat Shirin bereits 2018 auf Twitter zugegeben, dass ihre Augenbrauen eine dauerhafte Beauty-Baustelle sind. Aber vielleicht hat sie diese ja jetzt endgültig gelöst.

Immer wenn ich weiß, dass ich mich gleich Schminken werde stresst mich der Gedanke an meine Augenbrauen am meisten. Wenn ich die geschafft habe sind 80% erledigt und ich habe wieder einen normalen Puls. — Shirin David (@ShirinDavid) October 5, 2018

Luxus-Geschenk von Haftbefehl und seiner Frau

Zuletzt bekam die Sängerin Shirin David ein 1.300 Euro teures Luxus-Geschenk vom Deutschrapper Haftbefehl (34) und seiner Frau Nina. Im Mai haben Shirin und Haftbefehl ihren ersten gemeinsamen Song „Conan x Xenia“ herausgebracht.

Jetzt überraschte der 34-jährige Shirin mit edlen Ohrringen der Luxusmarke Cartier. Dafür bedankte sich die überglückliche Sängerin in ihrer Instagram-Story mit den Worten „Baba Haft hat Shirin ein Geschenk mit nach Berlin gebracht. Wer hätte jemals gedacht, dass ich meine ersten Cartiers von Hafti Abi geschenkt bekomme. Was für eine Geste, ich danke dir und Nina von ganzem Herzen.“