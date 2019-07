Shirley MacLaine (85): Kriegt sie etwa keine Rente?

Freitag, 19. Juli 2019 17:36 Uhr

Shirley MacLaine will niemals in Rente gehen. Die 85-jährige Schauspielerin, die in ihrer illustren Karriere in über 50 Filmen mitwirkte, „will nicht mit dem Schauspielern aufhören“ und hat kommendes Jahr vier Projekte anstehen.

Nun gab sie in einem Interview mit der Zeitschrift ‚People‘ zu, dass ihre Co-Stars von ihrer Entscheidung durchaus überrascht waren. „Ich will nicht mit dem Schauspielern aufhören – wirklich nicht. Sogar in meinem Alter habe ich kommendes Jahr vier Filme zu drehen. Ich denke, [einige] Co-Stars sind überrascht, dass ich noch immer aufrecht gehe“, so die Kino-Veteranin.

Sie hat eine Mission

Die ‚Magnolien aus Stahl‚-Darstellerin, die bereits sechsmal für einen Oscar nominiert war und ihn 1983 für ihre Darbietung in ‚Zeit der Zärtlichkeit‚ gewann, beichtete auch, dass sie weiterhin Filme machen will, weil sie von jedem Werk, in dem sie zu sehen ist, „so viel lernt“. Sie erklärte: „Ich lerne jedes Mal, wenn ich in einem Film zu sehen bin, so viel über das, was ich nicht wirklich kenne.“

Die ‚Das Appartement‘-Schauspielerin scheint außerdem gut abzuwägen, was die Zukunft für sie bereit hält, und will eine Sprecherin für ältere Frauen sein. MacLaine fuhr fort: „Ich schaue auf die wunderbaren Rollen zurück, die ich gespielt habe, und ich denke an die Zukunft und ich möchte eine Sprecherin für ältere Frauen sein – vermutlich weil ich eine bin.“

Momentan residiert die Legende in Abiquiu, Neu-Mexiko, wo sie „komplett alleine“ wohnt und oft ins „Kunst-, Restaurant- und New Age-Zentrum“ Santa Fe fährt. „Ich habe jemanden, der ein paar Mal die Woche vorbei schaut, aber ansonsten bin ich komplett alleine. Ich fahre manchmal nach Santa Fe, was eines der Kunst-, Restaurant- und New Age-Zentren im Land ist“, so die 85-Jährige.