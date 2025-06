Musik Shirley Manson: Ihr ist es ‚egal‘, ob man sie cancelt

Shirley Manson erzählte, dass es ihr „sch***egal“ sei, ob sie gecancelt wird, weil sie eine „großartige Karriere“ hinter sich habe.

Die Garbage-Frontfrau ist dafür bekannt, offen ihre Meinung zu sagen.

Manson erklärte, dass sie „sich selbst als Mensch treu bleiben“ möchte und es ihr egal sei, wenn sie gecancelt wird. Die Künstlerin verriet in einem Interview mit dem ‚NME‘-Magazin: „Wenn ihr mich cancelt, dann cancelt mich. Ich habe eine großartige Karriere gehabt. Das ist mir wirklich sch***egal.“ Shirley fügte hinzu, dass sie sich „viel lieber selbst als Mensch treu bleiben“ wolle. Der Star sagte: „Wenn ihr uns cancelt, dann werde ich mich schuldig fühlen, weil ich meiner Band alles vermasselt habe, aber ich möchte viel lieber mir selbst als Mensch treu bleiben und meiner Erziehung in einer Familie treu bleiben, auf die ich sehr stolz bin.“ Garbage hatten vor Kurzem ihr achtes Studioalbum ‚Let All That We Imagine Be The Light‘ veröffentlicht, das mehr Songs über die Liebe enthält als Manson zuvor je geschrieben hat.