Musik Shirley Manson verkauft ikonisches Garbage-Kleid

Shirley Manson - The OVO Arena Wembley 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.02.2025, 09:00 Uhr

Shirley Manson verkauft das ikonische gepunktete Kleid, das sie im Musikvideo zu Garbages ‚I Think I’m Paranoid‘ trug, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Die Sängerin hat das Kostüm der ‚Give A Frock‘-Auktion gespendet – einer Veranstaltung, die von Give A F*** Los Angeles und Julien’s Auctions organisiert wird – um Geld für die Opfer der kalifornischen Waldbrände zu sammeln, die letzten Monat 29 Menschen das Leben kosteten und tausende von Häusern und Gebäuden im ganzen Bundesstaat zerstörten.

Shirley teilte ein Bild des Kleides auf Instagram und schrieb dazu: „Ich trug dieses gepunktete Kleid – gemacht von Stylistin und Designerin @jenniferelster – während der Dreharbeiten für unser Video zu ‚I think I’m Paranoid‘. Es wurde in einem Studio in Los Angeles von dem legendären Modefotografen @matthewrolstonstudio aufgenommen.“ Die letzten Jahre bewahrte sie das Kleid in einer Pappbox auf, in der Hoffnung, dass es irgendwann nützlich sein könnte. Jetzt, fast 30 Jahre später, ist dieser Zeitpunkt gekommen.

Die Auktion für das Kleid und andere erstaunliche Popkultur-Objekte hat bereits begonnen und wird noch bis zum 25. Februar gehen. Alle Erlöse gehen an die Hilfe für die von den LA-Waldbränden betroffenen Menschen. Manson fügte hinzu: „Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. Wir lieben euch, Los Angeles.“

Weitere Gegenstände, die in der Auktion angeboten werden, umfassen Outfits, die Paramore-Sängerin Hayley Williams während der Tournee der Band als Vorgruppe auf Taylor Swifts ‚Eras‘-Tour trug, sowie Kostüme aus dem Video zu ‚This Is Why‘. Chappell Roans Kostüm aus ihrer ‚Hot To Go‘-Promo geht ebenfalls unter den Hammer, ebenso wie eine Epiphone DG-335 Signature-E-Gitarre, die von Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl signiert wurde.