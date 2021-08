Shooting-Megastar Olivia Rodrigo findet diese App „zum Kotzen“

Shooting-Megastar Olivia Rodrigo findet diese App "zum Kotzen"

05.08.2021 18:45 Uhr

Sie ist einer der aufstrebensten jungen Leute des Jahres. Olivia Rodrigo hat verraten, dass sie "für eine Sekunde lang auf Raya" unterwegs war.

Seit wenigen Monaten redet die ganze Welt von der Sängerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo. Ihr Debütalbum „Sour“ landete Anfang Juni auf Platz 1 der US-Charts und ebenfalls an der Spitze in den USA sehr renommierten „Rolling Stone Artist 500“-Charts.

Promi-Dating-App nix für 18-Jährige?

Die 18-jährige verriet jetzt, dass sie sich bei der exklusiven Dating-App für Personen aus der Unterhaltungsbranche angemeldet hatte, um dort die große Liebe zu finden, gab aber schnell auf, weil sie die App „zum Kotzen“ fand. Olivia erklärte gegenüber ‚GQ.com‘: „Ich hatte Raya für eine Sekunde lang und es war so zum Kotzen. Ich konnte das nicht machen.“ Es scheint jedoch, dass Olivia Raya gar nicht brauchte, um jemanden kennenzulernen, da vor kurzem bekannt wurde, dass sie aktuell mit dem 24-jährigen Hollywood-Produzenten Adam Faze zusammen ist.

Olivia Rodrigo liebt das Single-Dasein

Das neue Paar trat kürzlich bei der ‚Space Jam: A New Legacy‘-Premierenparty im Six Flags Magic Mountain in Kalifornien zusammen auf und kennt sich seit Jahren. Die Beziehung der beiden Prominenten soll sich von einer Freundschaft zu einer Romanze entwickelt haben. Obwohl Olivia glücklich mit Adam liiert ist, verriet sie, dass sie derzeit das Gefühl der Freiheit genießt, das sie zum ersten Mal nach ihrem Auszug aus dem Haus ihrer Eltern in Temecula, Kalifornien, hat.

„Ich liebe es, alleine zu leben. Ich weiß aber auch nicht, wie ich auf mich selbst aufpassen soll. Ich weiß nicht, was ich im Supermarkt kaufen oder wie ich hinter mir selbst aufräumen soll. Das war eine Lernerfahrung“, so Olivia weiter. (Bang/KT)