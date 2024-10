Staffel zwei derzeit bei Apple TV+ „Shrinking“: Comedy-Serie mit Harrison Ford erhält dritte Staffel

Harrison Ford (li.) und Jason Segel sind mit "Shrinking" erfolgreich. (jom/spot)

SpotOn News | 17.10.2024, 20:15 Uhr

Gerade erst ist die zweite Staffel gestartet, doch nun können sich die Fans bereits auf Nachschub freuen: Die Comedy-Serie "Shrinking" wird eine dritte Staffel erhalten.

Kurz nach dem Start der zweiten Staffel von "Shrinking" steht bereits fest, dass die Comedy-Serie auch eine dritte Staffel erhält. Das hat Apple TV+ an diesem Donnerstag (17. Oktober) auf X (ehemals Twitter) bekanntgegeben. Die frohe Botschaft konnten die Darsteller der Serie auf der New York Comic Con verkünden.

More Jimmying ahead.#Shrinking has been renewed for Season 3. pic.twitter.com/e1PEA5RDtf — Apple TV (@AppleTV) October 17, 2024

"Shrinking" debütierte am 27. Januar 2023 mit Staffel eins. Die ersten beiden Episoden der zweiten Staffel sind bereits auf Apple TV+ zu sehen, neue Episoden folgen jeden Mittwoch. Serienschöpfer von "Shrinking" sind Hauptdarsteller Jason Segel (44), den Serienfans als Marshall Eriksen aus der Kult-Sitcom "How I Met Your Mother" kennen, sowie "Ted Lasso"-Star Brett Goldstein (44) und "Ted Lasso"-Co-Serienschöpfer Bill Lawrence (55).

"Ich habe das große Glück, bei 'Shrinking' mit SchauspielerInnen, AutorInnen und einer Crew zu arbeiten, die so talentiert sind, dass sie alle das Projekt zu etwas ganz Besonderem machen", erklärt Bill Lawrence in einem Statement. "Ein großes Dankeschön an Apple TV+ und Warner Bros. für die tolle Partnerschaft und Unterstützung. Ich bin so dankbar, dass wir diese Serie auch weiterhin entwickeln können." Matt Cherniss, Head of Programming bei Apple TV+, ergänzt: "Wir freuen uns unglaublich darauf, dem Publikum zu zeigen, wohin das Leben Jimmy, Paul, Liz, Gabby, Alice, Sean, Brian und Derek führt, wenn sie ihre bewegende, herzerwärmende und sehr lustige Reise in der dritten Staffel fortsetzen."

"Shrinking": Darum geht's

Die Serie handelt von dem Therapeuten Jimmy (Jason Segel), der um seine Frau trauert und beginnt, seinen Patienten die komplette, ungefilterte Wahrheit zu sagen. Daraus resultieren gewaltige Umwälzungen in seinem und dem Leben seiner Klientinnen und Klienten. Derweil ist Jimmys älterer Therapeutenkollege Dr. Paul Rhoades (Harrison Ford) an Parkinson erkrankt. Nach der Western-Serie "1923" stellt "Shrinking" die zweite Serien-Hauptrolle in der langen Karriere von Hollywood-Legende Harrison Ford dar.

Neben Jason Segel und Harrison Ford sind auch Christa Miller (60), Jessica Williams (35) sowie Luke Tennie (29), Michael Urie (44), Lukita Maxwell (22) und Ted McGinley (66) Teil der Serie.