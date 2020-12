13.12.2020 20:50 Uhr

Sia bezeichnet Shia LaBeouf als „pathologischen Lügner“

Sängerin Sia feuerte die Vorwürfe gegen Shia LaBoeuf jetzt weiter an und bezeichnete ihn als einen krankhaften Lügner.

Seit Jahren kursieren immer wieder Gerüchte darum, wie schrecklich Shia LaBeouf (34) mit seinen Partnerinnen umgehen soll. In der Ehe mit Mia Goth (27) soll es immer wieder zu heftigen Streitereien gekommen sein, bei denen die extrem zierliche Schauspielerin zum Teil ein blaues Auge davontrug.

Auch Sängerin Sia (44) meldet sich jetzt mit schweren Vorwürfen zu Wort.

„Halte dich von ihm fern“

Die 44-Jährige Musikerin tweete am Samstag über ihre negativen Erfahrungen mit dem Hollywood-Star. Sie schrieb:

„Auch ich bin emotional von Shia verletzt worden, einem pathologischen Lügner, der mich in eine ehebrecherische Beziehung gelockt hat, indem er behauptete, Single zu sein. Ich glaube, dass er sehr krank ist und habe Mitleid mit ihm UND seinen Opfern. Wenn du dich selbst liebst – bleib sicher und halte dich von ihm fern.“

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he’s very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1 — sia (@Sia) December 13, 2020

Unterstützung für FKA twigs

Des Weiteren sprach Sia ihre offene Unterstützung für ihre Kollegin FKA twigs (32) aus. Sie tweete: „Ich liebe dich, FKA twigs. Du bist sehr mutig und ich bin sehr stolz auf dich“.

Diese hatten Shia LaBeouf gerade wegen sexuellem Missbrauchs, Körperverletzung und der Zufügung von emotionalem Leid verklagt Der „unbarmherzige Missbrauch“ soll während ihrer Beziehung im Jahr 2019 stattgefunden haben.

i hope that by sharing my experience i can truly help others feel like they are not alone and shed some light on how those who are worried somebody they care about may be in an abusive relationship can help because i understand it can be confusing and hard to know what to do. — FKA twigs (@FKAtwigs) December 11, 2020

Shia LaBeouf zeigt Reue

Shia LaBeouf ist kein dummer Mensch, ein Blick auf seine Kunst macht das sehr deutlich. Er scheint aber ein Mensch mit enormen psychischen Problemen zu sein.

In einer E-Mail an „The New York Times“ schrieb er, dass viele der Vorwürfe nicht der Wahrheit entsprächen, aber er leugnete ihre Anschuldigungen nicht grundsätzlich.

Weiter schrieb er: „Ich habe keine Entschuldigungen für meinen Alkoholismus oder meine Aggressionen, nur Rationalisierungen. Ich habe mich selbst und alle um mich herum über Jahre hinweg missbraucht. Ich habe eine Vergangenheit, in der ich die Menschen, die mir am nächsten standen, verletzt habe. Ich schäme mich für diese Geschichte und es tut mir leid für diejenigen, die ich verletzt habe.“

Galerie

Endet bald das Opfer-Shaming?

Der Schritt dieser Frauen in die Öffentlichkeit bedeutet viel mit dem Umgang der Gewalt in Beziehungen gegen Frauen im Allgemeinen. Bis heute schweigen viele Betroffenen darüber, was ihnen widerfuhr. Viele schämen sich zu sehr. Außerdem lenken oft gehörte Aussagen wie „Warum hast du das mit dir machen lassen“ die Verantwortung fatalerweise vom Täter auf das Opfer.

Wie die erfolgreiche Sängerin aber ganz richtig in ihrem Bericht in „The New York Times“ resümierte, sollte man die Gründe nicht bei den Frauen suchen: „Ich glaube nicht, dass die Leute jemals denken würden, dass mir so etwas passieren würde. Aber ich denke, das ist die Sache. Es kann jedem passieren.“