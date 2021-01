16.01.2021 10:05 Uhr

Sibel Kekilli: Erster Auftritt nach 17 Jahren in einer Talkshow – und dann das!

Am Freitagabend war u.a. Sibel Kekilli zu Gast in der Radio Bremen Talkshow „3nach9“. Erstmals seit 17 Jahren trat die Schauspielerin wieder in einer deutschen TV-Talkshow auf.

Seit ihrem Kinodebüt „Gegen die Wand“ im Jahr 2004 gehört Sibel Kekilli zu den gefragtesten deutschen Schauspielerinnen. Im Februar ist sie an der Seite von Ulrich Tukur in dem Film „Meeresleuchten“ im Ersten zu sehen. Dass sie sich im wirklichen Leben richtig vor dem Meer fürchtet, gestand die Hamburgerin am Freitagabend in der Radio Bremen-Talkshow „3nach9“. „Ich schwimme gerne im Hallenbad, aber ich habe Angst vor dem Meer“, verriet sie im Gespräch mit Gastgeber Giovanni di Lorenzo bei ihrem ersten Talkshow-Auftritt im deutschen Fernsehen seit 17 Jahren.

Angst vor der Tiefe

Es sei wohl die Angst vor der Tiefe, so Kekilli. „Ich weiß nicht warum, es ist einfach so eine Urangst, dass ich ertrinken könnte. Obwohl ich ja weiß, dass ich schwimmen kann. Aber ich glaube, es ist trotzdem was anderes, im Meer schwimmen zu gehen, als im Hallenbad schwimmen zu gehen.“

Grundsätzlich interessiere sie sich allerdings durchaus dafür, die maritime Unterwasserwelt kennenzulernen. „Das ist etwas, was ich so gerne machen würde“, betonte die 40-jährge, nur 1,63m kleine Schauspielerin.

Erstmals seit 15 Jahren wieder im Meer

Doch gerade angesichts der Schilderungen der deutsch-niederländischen Unterwasser- Kamerafrau Christina Karliczek, die ebenfalls bei „3nach9“ zu Gast war, bestätigte Sibel Kekilli, dass Wasser für sie eher unheimlich und geradezu eine Horrorvorstellung sei. Ihr Fazit: „Ich guck dann lieber einfach zu.“

Vor einem Jahr habe sie übrigens in Brasilien zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder im Meer gebadet.