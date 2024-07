Kurz vor Konzerten in Gelsenkirchen Sie ist hier! Taylor Swift ist in Düsseldorf gelandet

Taylor Swift spielt am Mittwochabend ihr erstes von insgesamt sieben Deutschland-Konzerten. (ncz/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 16:44 Uhr

Are you ready for it? Nicht mehr lange, dann steht Taylor Swift für ihr erstes von sieben Deutschland-Konzerten in Gelsenkirchen auf der Bühne. Wenige Stunden vor der Show landete ihr Privatjet in Düsseldorf.

Große Aufregung vor den Konzerten von Megastar Taylor Swift (34) in Deutschland: Am Mittwochabend (14. Juli) spielt die US-Popsängerin ihr erstes von drei Konzerten in Gelsenkirchen, Tausende "Swifties" stehen seit den Morgenstunden vor der Veltins Arena an. Wenige Stunden vor Beginn der Show ist Swift nun offenbar auch in Deutschland angekommen.

Taylor Swift in Deutschland angekommen

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, landete der Privatjet der Sängerin am Mittwochmittag um 13:30 in Düsseldorf auf dem General Aviation Terminal (GAT). Dabei handelt es sich um ein Executive Terminal, das jährlich etwa 12.000 Flüge mit Privat- und Geschäftsmaschinen abfertigt. Der Flug kam offenbar aus dem italienischen Mailand, wo die Sängerin am 9. und 10. Juli auftrat.

Taylor Swift soll bei ihrer Ankunft eine blaue Jeans und Riemchen-Wedges mit Kork-Plateau-Absatz getragen haben. Laut der Zeitung ging es für Swift und ihre Entourage anschließend gut abgeschirmt in die Innenstadt. Die Sängerin soll demnach im luxuriösen Hotel Breidenbacher Hof in Düsseldorf unterkommen.

Von dort aus sind es knappe eineinhalb Stunden Fahrt zur Veltins-Arena in Gelsenkirchen – oder "Swiftkirchen", wie sich die Stadt kurzerhand zu Ehren Swifts umbenannt hat. Das Konzert beginnt am Mittwochabend um 18:15 Uhr mit der Vorband Paramore, ab etwa 20 Uhr steht Taylor Swift auf der Bühne. Durchschnittlich spielt die Sängerin etwa dreieinhalb Stunden.

Sieben Konzerte in Deutschland

Taylor Swift steht mit ihrer "Eras Tour" von Mittwoch bis Freitag (17. bis 19. Juli) in der Gelsenkirchener Veltins-Arena auf der Bühne. Dabei werden pro Abend etwa 60.000 Fans im Stadion erwartet. Am 23. und 24. Juli spielt sie im Volksparkstadion in Hamburg und am 27. und 28. Juli im Olympiastadion in München.

Anschließend geht es noch nach Warschau und Wien, bevor Swift den Europa-Abschnitt der "Eras Tour" mit fünf Konzerten im Londoner Wembley-Stadium abschließt.