Sie war das Model in „Goldfinger“: Margaret Nolan stirbt mit 76 Jahren

Sie war das goldbemalte Model im "James Bond"-Kultfilm. Nun ist Schauspielerin Margaret Nolan gestorben. Ein Kollege gab die traurige Nachricht bekannt.

Die britische Schauspielerin Margaret Nolan (1943-2020) ist gestorben. Sie wurde 76 Jahre alt. Regisseur und Schauspieler Edgar Wright (46, „Star Wars: Die letzten Jedi“), mit dem sie im vergangenen Jahr für den Film „Last Night in Soho“ zusammengearbeitet hatte, gab die traurige Nachricht via Social Media bekannt.

„Es ist meine traurige Pflicht, euch mitzuteilen, dass die Schauspielerin und Künstlerin, die großartige Margaret Nolan, verstorben ist“, schreibt er. Sie sei mit allem verbunden gewesen, was in den 1960er Jahren cool war: „Nachdem sie mit den Beatles aufgetreten war, war sie in ‚Bond nicht nur eine Ikone, sondern auch Teil des ‚Carry On‘-Casts.“ Wright erinnert auch daran, dass sie „das goldbemalte Modell in der ‚Goldfinger‘-Titelsequenz und auf dem ‚Goldfinger‘-Poster“ war.

„Sie war so lustig und scharfsinnig“

Von den gemeinsamen Dreharbeiten erzählt Edgar Wright: „Sie war so lustig, scharfsinnig und voller unglaublicher Geschichten. Ich bin so froh, dass ich sie kennenlernen durfte. Mein Herz ist bei ihrer Familie und bei allen, die sie geliebt haben. Sie wird sehr vermisst werden“, so der Brite.

Margaret Nolan wurde am 29. Oktober 1943 in Somerset, England, geboren und wuchs in London auf. Sie begann als Model, bevor sie Rollen in Fernsehshows, Theaterproduktionen und Filmen wie „Yeah! Yeah! Yeah!“ (1964) mit der britischen Beat- und Rockband The Beatles (1960-1970), oder als Bonds Masseurin Dink in besagtem Kultstreifen bekannt wurde. 1965 zierte sie den „Playboy“. Mit dem britischen Schauspieler Tom Kempinski (82) war Nolan von 1967 bis 1972 verheiratet.

