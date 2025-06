Stars ‚Sie wollen nur Taylor Swift sehen…‘: George Clooneys Kinder scheren sich nicht um seinen Ruhm

George and Amal Clooney - June 2025 - Tony Awards - Radio City Music Hall - New York - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler verrät, dass seine Zwillinge nicht sehr beeindruckt von seinem Hollywood-Status sind.

George Clooneys Kindern ist sein Ruhm herzlich egal.

Der US-Schauspieler – der mit seiner Frau Amal Clooney die achtjährigen Zwillinge Ella und Alexander hat – zählt seit Jahrzehnten zu den größten Hollywood-Stars. Doch seine Kinder sind wenig beeindruckt von den Kreisen, in denen er sich bewegt.

„Sie wollen Taylor Swift sehen. Das Lustigste ist, dass sie keine Ahnung von den ganzen Namen haben. Robert De Niro ist im Haus und sie fragen: ‚Wer ist das?‘ Sie scheren sich nicht darum!“, plauderte der 64-Jährige aus.

Der ehemalige ‚Emergency Room‘-Darsteller gab kürzlich sein Broadway-Debüt in dem neuen Stück ‚Good Night, and Good Luck‘. Obwohl er den Tony Award als bester Schauspieler an Cole Escala (‚Oh, Mary!‘) verlor, betonte er, wie „gesegnet“ er sei, die Unterstützung seiner Frau zu haben.

„Ich habe diese unglaubliche Partnerin, auf die ich unendlich stolz bin“, schwärmte der Oscar-Preisträger. „Sie ist der mutigste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Ich bin zutiefst stolz auf sie – und die Tatsache, dass sie auf irgendeine Weise stolz auf mich ist – ich kann kaum glauben, wie gesegnet ich bin.“

Für seine Rolle als Edward R. Murrow im Broadway-Stück musste Clooney seine Haare abrasieren. Allerdings wollte er rechtzeitig für die Tony-Verleihung wieder wie gewohnt aussehen. In der Sendung ‚Late Night with Seth Meyers‘ verriet er: „Wir haben eine Matinee-Vorstellung und bis wir am Abend zu den Tonys gehen, ist alles wieder weg. Ich könnte eine Glatze haben!“