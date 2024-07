Zehn Jahre an der Seite des Stars Sie wurde 61 Jahre alt: Daran starb Clint Eastwoods Partnerin

Christina Sandera und Clint Eastwood bei einem gemeinsamen Auftritt. (hub/spot)

SpotOn News | 24.07.2024, 09:10 Uhr

Sie wurde nur 61 Jahre alt: Nun soll laut einem US-Medienbericht feststehen, woran Clint Eastwoods langjährige Partnerin Christina Sandera gestorben ist.

Nachdem Clint Eastwoods (94) langjährige Partnerin Christina Sandera im Alter von 61 Jahren gestorben ist, soll nun die Todesursache feststehen. Sandera starb laut "New York Post" am 18. Juli angeblich an einem Herzinfarkt. Das berichtet die Zeitung unter Berufung auf Behörden von Monterey County in Kalifornien.

Clint Eastwood und Christina Sandera waren zehn Jahre ein Paar. Den Tod seiner Lebensgefährtin hatte der Schauspieler vergangene Woche in einer Erklärung bestätigt, die unter anderem "The Hollywood Reporter" vorlag. "Christina war eine liebenswerte, fürsorgliche Frau und ich werde sie sehr vermissen", heißt es in Eastwoods Statement.

Eine Beziehung abseits des Rampenlichts

Clint Eastwood und Christina Sandera lernten sich 2014 in seinem Mission Ranch Hotel in Kalifornien kennen. Sie arbeitete damals im Restaurant. Ihre Beziehung hielten die beiden weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. 2015 zeigte sich der Schauspieler aber gemeinsam mit seiner Partnerin bei der 87. Oscarverleihung. Eastwoods Film "American Sniper", bei dem er Regie führte, war damals mehrfach nominiert. Es folgten noch einige weitere gemeinsame Red-Carpet-Auftritte von Sandera und Eastwood.