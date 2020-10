26.10.2020 21:30 Uhr

Sieben Tipps gegen Liebeskummer

Liebeskummer ist ein schlimmes Gefühl, gerade nach einer plötzlichen Trennung. So wird man den Schmerz schnell wieder los.

Trennungsgründe gibt es viele. Liebeskummer hingegen macht sich bei allen in etwa gleich bemerkbar: Der Appetit vergeht, die Brust schmerzt, die Lust zu sämtlichen Aktivitäten löst sich in Luft auf. Diese sieben Tipps helfen, schnell über das Ende einer Liebe hinwegzukommen.

Liebesschmerz zulassen

Der Schmerz nach einer Trennung sitzt tief. Wer versucht, diesen zu verdrängen, wird mit der Zeit allerdings feststellen, dass es dann noch länger dauert, den Verlust zu verkraften. Liebesschmerz lässt sich nur verarbeiten, indem man ihn zulässt. Das gilt auch für Tränen und Gefühlsausbrüche. Dann sind die Chancen groß, dass die verlorene Liebe zunehmend verblasst.

Schöne und weniger gute Erfahrungen mit dem Ex-Partner aufschreiben

Hilfreich ist es, positive und weniger positive Erfahrungen aufzuschreiben, etwa in der Form eines Tagebuches. Inhaltlich gibt es hier keinerlei Grenzen. Man sollte alles zu Papier bringen, was einen in dieser Situation beschäftigt.

Mit jemand darüber sprechen

Es geht nicht darum, guten Rat einzuholen. Ratschläge helfen kaum gegen Liebeskummer. Hilfreich ist ein guter Zuhörer. Der beste Freund oder eine gute Freundin wären die idealen Gesprächspartner. Sich den Kummer von der Seele zu reden, hat oberste Priorität.

Alle Gegenstände, die an den Ex-Partner erinnern, entfernen

Gegenstände, die an die vergangene Liebe erinnern, sollten entfernt werden. Besonders persönliche Geschenke, die Erinnerungen hervorrufen und seelischen Schmerz bereiten.

Mit Freunden etwas unternehmen

Psychologen raten, dass betroffene Personen sich nicht zu Hause einschließen sollten. Dadurch wird die Situation nicht besser. Freizeitaktivitäten mit Freunden, zum Beispiel lange Spaziergänge, sind sinnvolle Maßnahmen gegen Liebeskummer. Die Beziehung zum Ex-Partner verliert dadurch zunehmend an Bedeutung.

Zum Friseur gehen oder den Kleidungsstil verändern

Sich selbst einen frischen Anstrich zu verpassen, kann nach einer Trennung wahre Wunder bewirken. Eine Typveränderung verbessert das Selbstwertgefühl und steht für einen neuen Lebensabschnitt. Es spricht auch nichts dagegen, sich mit etwas Wellness vom Liebesschmerz abzulenken.

