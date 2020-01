Sila Sahin hat schon 8 Kilo abgespeckt

Im Juni 2019 bekam Sila Sahin (34) ihr zweites Baby und nahm sich danach vor, die überflüssigen Pfunde loszuwerden. Die zweifache Mutter machte viel Sport und stellte ihre Ernährung um, doch dabei wollte sie sich keinen Druck machen.

Vor wenigen Wochen postete sie auf Instagram: „Ich bin ehrlich ich möchte gerne wieder in meine Alte Jeans passen und möchte wieder zu meiner alten Figur finden und das natürlich auf gesunde Art und Weise ich halte nichts von Hunger Diäten wie ihr wisst“, so Sila Sahin und fügt hinzu: „Mein Körper hat in 2 Jahren enorm viel geleistet 2 Babys habe ich in kurzer Zeit auf die Welt gebracht!“

Sie macht sich keinen Druck

Jetzt sind bereits die ersten acht Kilo weg und das mit Hilfe von „Weight Watchers“, schon nach ihrer ersten Schwangerschaft gegenüber „WW“ sagt sie: „WW hat mir damals so gutgetan und ich habe gelernt, respektvoller mit meinem Körper umzugehen. Deswegen war für mich ganz klar, dass ich jetzt wieder starten will“, sagt Sila. „Dass ich – gerade wenn es stressig wird – für meine Kinder da bin, hat für mich aktuell oberste Priorität. Und das geht nur, wenn ich mich gut ernähre und Energie habe.“

Und weiter: „Ich mache mir keinen Druck und gehe WW ganz entspannt an. Die ersten 8 Kilo sind schon runter, weitere 3-4 Kilo wären super. Und wenn ich am Ende wieder in meine Lieblingsjeans von vor der Schwangerschaft passe, freue ich mich natürlich. Das Wichtigste ist aber, mich in meiner Haut wohlzufühlen und Energie für Familie und Job zu haben. Hier hilft mir WW und das sieht man.“