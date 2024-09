Süßes Familienbild Sila Sahin ist stolz: Sohn Elija feiert ersten Schultag

Sila Sahin hat ein Familienbild veröffentlicht. (jom/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 16:38 Uhr

Sila Sahin berichtet bei Instagram stolz über einen neuen Lebensabschnitt ihres Sohnes Elija. Der Junge hat seinen ersten Schultag absolviert, den die Schauspielerin mit einem Familienfoto festhielt.

Sila Sahin-Radlinger (38) gewährt bei Instagram einen Einblick in ihr Familienleben. "Erster Schultag für unseren großen Elija", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie mit dem frisch gebackenen und frech grinsenden Schulkind, Ehemann Samuel Sahin-Radlinger (31) und ihrem jüngeren Sohn Noah posiert. "Ab jetzt beginnt wohl ein neuer Lebensabschnitt", kommentierte sie das Bild. Seit 2016 ist die Schauspielerin mit dem Fußballprofi Samuel Sahin-Radlinger (derzeit "FK Austria Wien") verheiratet. Mit ihm hat sie die beiden Kinder, die 2018 und 2019 zur Welt kamen.

Stolze Eltern

Auch ihr Ehemann veröffentlichte das Foto, dieses Mal in Schwarz-Weiß, auf seiner Instagram-Seite. Er kommentierte es mit einem Herzchen-Emoji und dem Hashtag #proudmoment (zu Deutsch: "stolzer Moment"). Sila Sahin, die ihrem Post die Hashtag-Reihe #proudmommy #prouddad #schulkind hinzufügte, veröffentlichte zudem weitere Fotos des besonderen Tages und einen Clip, der die Familie offenbar auf dem Weg zur Schule zeigt. Elija trägt dabei stolz seinen Schulranzen und eine Schultüte.

Trotz Pendel-Stress scheint Sila Sahin genug Zeit für die Familie zu haben, gemeinsam wohnen die vier laut "Heute.at" in einem Weinort nahe Wien. In den vergangenen Wochen hatte sie bei Instagram vor allem über ihren aktuellen besonderen Job in Deutschland berichtet: Derzeit steht sie in Bad Segeberg bei den Karl-May-Spielen als Häuptlingstochter Ribanna auf der Freilichtbühne. 2017 war sie schon einmal in anderer Rolle mit von der Partie. "Ich würde mich freuen, wenn ich euch Lust auf das Stück gemacht habe und ihr Lust habt, uns in 'Winnetou II – Ribanna und Old Firehand' zu sehen!", schrieb sie Anfang Juli bei Instagram. "Ich freue mich über jeden Besucher. Die Vorstellungen gehen noch bis zum 8. September immer Donnerstag bis Samstag zwei Vorstellungen am Tag."